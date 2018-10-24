جمال خاشقجي... علاقات عائلية متشابكة وحياة مهنية مثيرة للجدل (فيديو + صور)

"قل كلمتك وامش" شعار ردده الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصل بعده انتقاده للسلطات السعودية وسياسة التضييق والاعتقالات، قبل أن ينهي عدد لا بأس به من الأشخاص حياته داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. هو جمال أحمد حمزة خاشقجي، الذي كان يشارف على الستين عاما، من مواليد المدينة المنورة، عمل على مدار أكثر من 3 عقود كصحافي، أجرى خلالها مقابلات مع شخصيات متنفذة، كزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) أسامة بن لادن في عدة مناسبات، لكن عمله الأبرز كان توليه منصب مستشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل.

© AFP 2018 / OZAN KOSE مقتل خاشقجي... أمن إسطنبول يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تفتيش بئر القنصلية

تخرج خاشقجي في جامعة ولاية إنديانا الأمريكية عام 1982، وبدأ مسيرته المهنية من صحيفة "سعودي غازيت" ثم "الشرق الأوسط"، وغيرهما.

أثارت لقاءات خاشقجي مع ابن لادن تساؤلات عدة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وصفه البعض بـ "أول من التقط صورة لزعيم تنظيم القاعدة". وقال في أحد الحوارات التي أجريت معه حول ذلك عام 2008 لصحيفة الجزيرة السعودية "نعم.. كنت صديقا لأسامة بن لادن… كان يستطيع خدمة دينه ووطنه بشكل أكبر لو لم يتملكه الهوى والغضب ويسيطر عليه".

أثارت الصور التي التقطها خاشقجي لابن لادن وجماعته جدلا كبيرا في الغرب، فبعد أن نشر هو عبر "انستغرام" صورة تجمعه بابن لادن في مخبئه بأفغانستان، أعاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخاشقجي نشرها مع مقال له عبر صحيفة "عرب نيوز" التي كان يعمل بها في أواخر الثمانينيات، وهو يحمل مدفع "آر بي جي" بجوار عدد من المسلحين الآخرين.

© REUTERS / جمال خاشقجي

كان خاشقجي قد عنوّن مقاله ذلك "الشباب العرب جنبا إلى جنب مع المجاهدين"، بينما عرض صورا لأسامة بن لادن في أفغانستان، ومجموعة من المقاتلين الآخرين المقربين له بينهم عبد الله عزام، شريك ابن لادن في تأسيس تنظيم "القاعدة" فيما بعد.

اختار خاشقجي واشنطن لتكون بمثابة "منفاه الاختياري" منذ 2017، وعلى الرغم من أنه رفض هذه التسمية في أحد المقابلات التي أجريت معه وقتذاك، إلا أنه أبدى ضيقا شديدا لوجوده خارج بلاده، التي انتقد السلطات فيها عبر صفحات "واشنطن بوست" الأمريكية.

ينحدر جمال من عائلة خاشقجي المرموقة في المملكة، فشقيق جدّه الأكبر هو محمد خالد خاشقجي الطبيب الخاص لمؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود، من ناحية، ومن ناحية أخرى أبن شقيق سميرة خاشقجي، الأديبة والكاتبة، وزوجة رجل الأعمال الملياردير المصري المقيم في بريطانيا محمد الفايد، الذي كان نجله عماد أو "دودي" كما كان يلقب على علاقة بالأميرة ديانا عقب انفصالها عن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز.

عمه هو المليادير السعودي "الغامض" عدنان خاشقجي، الذي عرف بكونه تاجر أسلحة، ومقتنياته النادرة، والذي عُرف بأنه أغنى رجل في العالم بلغ صافي ثروته، بحسب تقارير متفرقة، 40 مليارات دولار مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتوفي العام الماضي عن عمر ناهز 81 عاما.

© AP Photo / Virginia Mayo جمال خاشقجي

وظهر اليخت الضخم المملوك لعدنان في أحد أجزاء الفيلم السينمائي الشهير جيمس بوند OO7 الذي اضطر لبيعه فيما بعد لسلطان بروناي، ثم جرى بيعه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أي يصل الأخير إلى البيت الأبيض بسنوات عدة، وفي مطلع التسعينيات باعه إلى الأمير الوليد بن طلال الذي لا يزال يمتلكه حتى الآن.

ولربما أثارت صلة القرابة بين جمال وعدنان حفيظة بعض الكتاب العرب، وبعيدا عن عائلته، لم يكن جمال أقل إثارة للجدل، فبعد أن صدرت له مراسيم بتولي مناصب مرموقة على رأس صحف وقنوات سعودية عدة مرات، لم يلبث إلا أن أعفي منها.

في أيار/مايو 2010 استقال جمال خاشقجي من منصب رئيس تحرير صحيفة "الوطن" السعودية بعد نحو 3 سنوات فقط، وأشارت بعض التقارير إلى أنه "أجبر على الاستقالة" بعد سماحه بنشر مقال رأي بعنوان "سلفي في مقام سيدي عبد الرحمن" للكاتب إبراهيم الألمعي ينتقد السلفية ويدعو إلى الإصلاح، بعد سلسلة من المقالات السابقة حول "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و"حقوق المرأة".

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

وكان خبر استقالة جمال خاشقجي من منصبه عشية زفافه على الدكتورة آلاء محمود نصيف، كريمة الداعية الإسلامية الشهيرة فاطمة عمر نصيف، وهو الزواج الثالث له.

وكان خاشقجي تولى رئاسة تحرير "الوطن" السعودية لمدة 52 يوما فقط عام 2004، لإقالته لأسباب غير معلنة، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، إلا أن تقارير إعلامية محلية قالت آنذاك أنه أقيل على خلفية سماحه بنشر مقال ينتقد أحد كبار العلماء.

كانت آلاء، الزوجة الثالثة لخاشقجي قبل انفصاله عنها في 2017، عقب خروجه من المملكة العربية السعودية للاستقرار في واشنطن، وآخر صوره معها التي نشرها عبر "إنستغرام" عام 2014 مدوناً "مع زوجتي في مطعم نصيف الشعبي بالبحرين الشهير بصناعة الآيسكريم منذ 1920، تسأل هل هم فرع آخر من عائلتها الجداوية"؟

وكان خاشقجي زار القنصلية السعودية في إسطنبول في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، لتوثيق أوراق طلاقه من نصيف، ليتمكن من الزواج بخطيبته الباحثة التركية في الشأن العُماني خديجة جنكيز وفقا للقانون التركي، قبل أن تطلب منه القنصلية مراجعتها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء المعاملة.

OSMAN ORSAL خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصديقتها تنتظران خارج قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول

ولخاشقجي أولاد وبنات، أكبرهم هو صلاح الدين خاشقجي الذي يعمل كاتبا صحفيا في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، والذي تلقى عزاء والده من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء.

© AP Photo / Saudi Press Agency الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة

وفي 2015 جرى الإعلان عن تعيين خاشقجي مديرا عاما لقناة "العرب" التي تأرجحت الأنباء حول انطلاقها فترة طويلة من العاصمة البحرينية المنامة، حتى الإعلان رسميا عن وقفها لأسباب غير معلنة.

في أواخر عام 2017، أعلنت "الحياة" اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان، إنهاء علاقتها بخاشقجي الذي كان يكتب عبر صفحاتها مقالات دورية، وكانت قد أوقفته قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر، بسبب ما وصفته "تجاوزات كان الغرض منها كما بدا واضحاً التشكيك في الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والطعن فيها".

أربعة ايام مضت على اختفاء خطيبي @JKhashoggi ولا زلت واثقة من أن حكومة بلادي العزيزة ستساعدني في معرفة مصيره وادخال الفرحة لقلبي..دعواتكم لي فانا محتاجة لها لاني امر في اوقات عصيبة جدا #أين_جمال_خاشقجي #اختطاف_جمال_خاشقجي #جمال_الخاشقجي pic.twitter.com/bnmXHLbuS6 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 5, 2018

عمل جمال خاشقجي في 2004 مستشاراً إعلاميّاً للسفير السعودي في لندن تركي الفيصل، وانتقل معه بعد ذلك إلى واشنطن، والفيصل خدم كرئيس للاستخبارات السعودية لفترة تجاوزت 20 عاما بين عامي 1977 وحتى مطلع الألفية الحالية، وكان خاشقجي أجرى مقابلة معه عبر فضائية العربية السعودية تناولت العديد من القضايا على رأسها علاقة المملكة بإيران.

وكان لجمال خاشقجي مقالات انتقدت السياسات التي اتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشن الرياض للحرب في اليمن، وكان على رأسها مقال كتبه في أيلول/سبتمبر الماضي، قال فيه "عندما أتحدث عن الخوف، والترهيب، والاعتقال، والإساءة لسمعة رجال الدين، ثم أقول لك إنني سعودي.. هل تفاجأت… لم تكن السعودية دائما بهذا القمع.. لكن الآن أصبح ذلك لا يطاق".