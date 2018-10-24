تسجيل
17:04 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    جمال خاشقجي

    جمال خاشقجي... علاقات عائلية متشابكة وحياة مهنية مثيرة للجدل (فيديو + صور)

    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    "قل كلمتك وامش" شعار ردده الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصل بعده انتقاده للسلطات السعودية وسياسة التضييق والاعتقالات، قبل أن ينهي عدد لا بأس به من الأشخاص حياته داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

    القاهرة — سبوتنيك. هو جمال أحمد حمزة خاشقجي، الذي كان يشارف على الستين عاما، من مواليد المدينة المنورة، عمل على مدار أكثر من 3 عقود كصحافي، أجرى خلالها مقابلات مع شخصيات متنفذة، كزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) أسامة بن لادن في عدة مناسبات، لكن عمله الأبرز كان توليه منصب مستشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل.

    متظاهرون يجملون صور الصحفي المفقود جمال خاشقجي أمام السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    مقتل خاشقجي... أمن إسطنبول يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تفتيش بئر القنصلية

    تخرج خاشقجي في جامعة ولاية إنديانا الأمريكية عام 1982، وبدأ مسيرته المهنية من صحيفة "سعودي غازيت" ثم "الشرق الأوسط"، وغيرهما.

    أثارت لقاءات خاشقجي مع ابن لادن تساؤلات عدة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وصفه البعض بـ "أول من التقط صورة لزعيم تنظيم القاعدة". وقال في أحد الحوارات التي أجريت معه حول ذلك عام 2008 لصحيفة الجزيرة السعودية "نعم.. كنت صديقا لأسامة بن لادن… كان يستطيع خدمة دينه ووطنه بشكل أكبر لو لم يتملكه الهوى والغضب ويسيطر عليه".

    أثارت الصور التي التقطها خاشقجي لابن لادن وجماعته جدلا كبيرا في الغرب، فبعد أن نشر هو عبر "انستغرام" صورة تجمعه بابن لادن في مخبئه بأفغانستان، أعاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخاشقجي نشرها مع مقال له عبر صحيفة "عرب نيوز" التي كان يعمل بها في أواخر الثمانينيات، وهو يحمل مدفع "آر بي جي" بجوار عدد من المسلحين الآخرين.

    جمال خاشقجي
    © REUTERS /
    جمال خاشقجي

    كان خاشقجي قد عنوّن مقاله ذلك "الشباب العرب جنبا إلى جنب مع المجاهدين"، بينما عرض صورا لأسامة بن لادن في أفغانستان، ومجموعة من المقاتلين الآخرين المقربين له بينهم عبد الله عزام، شريك ابن لادن في تأسيس تنظيم "القاعدة" فيما بعد.

    اختار خاشقجي واشنطن لتكون بمثابة "منفاه الاختياري" منذ 2017، وعلى الرغم من أنه رفض هذه التسمية في أحد المقابلات التي أجريت معه وقتذاك، إلا أنه أبدى ضيقا شديدا لوجوده خارج بلاده، التي انتقد السلطات فيها عبر صفحات "واشنطن بوست" الأمريكية.

    ينحدر جمال من عائلة خاشقجي المرموقة في المملكة، فشقيق جدّه الأكبر هو محمد خالد خاشقجي الطبيب الخاص لمؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود، من ناحية، ومن ناحية أخرى أبن شقيق سميرة خاشقجي، الأديبة والكاتبة، وزوجة رجل الأعمال الملياردير المصري المقيم في بريطانيا محمد الفايد، الذي كان نجله عماد أو "دودي" كما كان يلقب على علاقة بالأميرة ديانا عقب انفصالها عن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز.

    عمه هو المليادير السعودي "الغامض" عدنان خاشقجي، الذي عرف بكونه تاجر أسلحة، ومقتنياته النادرة، والذي عُرف بأنه أغنى رجل في العالم بلغ صافي ثروته، بحسب تقارير متفرقة، 40 مليارات دولار مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتوفي العام الماضي عن عمر ناهز 81 عاما.

    جمال خاشقجي
    © AP Photo / Virginia Mayo
    جمال خاشقجي

    وظهر اليخت الضخم المملوك لعدنان في أحد أجزاء الفيلم السينمائي الشهير جيمس بوند OO7  الذي اضطر لبيعه فيما بعد لسلطان بروناي، ثم جرى بيعه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أي يصل الأخير إلى البيت الأبيض بسنوات عدة، وفي مطلع التسعينيات باعه إلى الأمير الوليد بن طلال الذي لا يزال يمتلكه حتى الآن.

    ولربما أثارت صلة القرابة بين جمال وعدنان حفيظة بعض الكتاب العرب، وبعيدا عن عائلته، لم يكن جمال أقل إثارة للجدل، فبعد أن صدرت له مراسيم بتولي مناصب مرموقة على رأس صحف وقنوات سعودية عدة مرات، لم يلبث إلا أن أعفي منها.

    في أيار/مايو 2010 استقال جمال خاشقجي من منصب رئيس تحرير صحيفة "الوطن" السعودية بعد نحو 3 سنوات فقط، وأشارت بعض التقارير إلى أنه "أجبر على الاستقالة" بعد سماحه بنشر مقال رأي بعنوان "سلفي في مقام سيدي عبد الرحمن" للكاتب إبراهيم الألمعي ينتقد السلفية ويدعو إلى الإصلاح، بعد سلسلة من المقالات السابقة حول "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و"حقوق المرأة".

    وكان خبر استقالة جمال خاشقجي من منصبه عشية زفافه على الدكتورة آلاء محمود نصيف، كريمة الداعية الإسلامية الشهيرة فاطمة عمر نصيف، وهو الزواج الثالث له.

    وكان خاشقجي تولى رئاسة تحرير "الوطن" السعودية لمدة 52 يوما فقط عام 2004، لإقالته لأسباب غير معلنة، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، إلا أن تقارير إعلامية محلية قالت آنذاك أنه أقيل على خلفية سماحه بنشر مقال ينتقد أحد كبار العلماء.

    كانت آلاء، الزوجة الثالثة لخاشقجي قبل انفصاله عنها في 2017، عقب خروجه من المملكة العربية السعودية للاستقرار في واشنطن، وآخر صوره معها التي نشرها عبر "إنستغرام" عام 2014 مدوناً "مع زوجتي في مطعم نصيف الشعبي بالبحرين الشهير بصناعة الآيسكريم منذ 1920، تسأل هل هم فرع آخر من عائلتها الجداوية"؟

    وكان خاشقجي زار القنصلية السعودية في إسطنبول في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، لتوثيق أوراق طلاقه من نصيف، ليتمكن من الزواج بخطيبته الباحثة التركية في الشأن العُماني خديجة جنكيز وفقا للقانون التركي، قبل أن تطلب منه القنصلية مراجعتها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء المعاملة.

    خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصديقتها تنتظران خارج قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول
    OSMAN ORSAL
    خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصديقتها تنتظران خارج قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول

    ولخاشقجي أولاد وبنات، أكبرهم هو صلاح الدين خاشقجي الذي يعمل كاتبا صحفيا في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، والذي تلقى عزاء والده من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء.

    الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة

    وفي 2015 جرى الإعلان عن تعيين خاشقجي مديرا عاما لقناة "العرب" التي تأرجحت الأنباء حول انطلاقها فترة طويلة من العاصمة البحرينية المنامة، حتى الإعلان رسميا عن وقفها لأسباب غير معلنة.

    في أواخر عام 2017، أعلنت "الحياة" اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان، إنهاء علاقتها بخاشقجي الذي كان يكتب عبر صفحاتها مقالات دورية، وكانت قد أوقفته قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر، بسبب ما وصفته "تجاوزات كان الغرض منها كما بدا واضحاً التشكيك في الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والطعن فيها".

    عمل جمال خاشقجي في 2004 مستشاراً إعلاميّاً للسفير السعودي في لندن تركي الفيصل، وانتقل معه بعد ذلك إلى واشنطن، والفيصل خدم كرئيس للاستخبارات السعودية لفترة تجاوزت 20 عاما بين عامي 1977 وحتى مطلع الألفية الحالية، وكان خاشقجي أجرى مقابلة معه عبر فضائية العربية السعودية تناولت العديد من القضايا على رأسها علاقة المملكة بإيران.

    وكان لجمال خاشقجي مقالات انتقدت السياسات التي اتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشن الرياض للحرب في اليمن، وكان على رأسها مقال كتبه في أيلول/سبتمبر الماضي، قال فيه "عندما أتحدث عن الخوف، والترهيب، والاعتقال، والإساءة لسمعة رجال الدين، ثم أقول لك إنني سعودي.. هل تفاجأت… لم تكن السعودية دائما بهذا القمع.. لكن الآن أصبح ذلك لا يطاق".

    انظر أيضا:

    هذا ما قاله أبناء خاشقجي للملك سلمان
    الحرس الثوري الإيراني: السعودية تحاول صرف انتباه العالم عن قضية خاشقجي
    بسبب خاشقجي... منع 21 مسؤولا سعوديا من دخول الولايات المتحدة
    واشنطن: بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي يعملون في الديوان الملكي والاستخبارات
    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, جمال خاشقجي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة شينزين (أو شنتشن)، الصين
    أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية
    سخرية أوكرانية تضرب أقوى نظام صاروخي لبوروشينكو
    سخرية أوكرانية تضرب "أقوى نظام صاروخي" لبوروشينكو
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك