بعد وفاته في القاهرة... الأسد يعزي في وزير الحكم المحلي في عهد وحدة سوريا ومصر

توفي في العاصمة المصرية القاهرة الوزير السابق في عهد الوحدة بين سوريا ومصر، جادو سعيد عزالدين، الذي ينحدر من محافظة السويداء السورية.

وبتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد قدم محافظ السويداء عامر العشي التعازي بوفاة الوزير السابق وذلك في مجلس عزاء أقيم اليوم الجمعة في ساحة سمارة بمدينة السويداء بمشاركة فعاليات رسمية ودينية وأهلية.

المرحوم الوزير الأسبق أبو طارق جادو سعيد عز الدين في ذمة الله https://t.co/7f4NZCfw35 — akram gatrif (@swaidaspn) January 3, 2019

​ورحل الوزير السابق عز الدين عن عمر ناهز 92 عاما و ووري الثرى في قريته "رضيمة اللوا" بمحافظة السويداء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وانتسب الراحل إلى الكلية العسكرية في أول دفعة بعد الاستقلال وانضم إلى "جيش الإنقاذ" وشارك في معارك عدة داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عهد الجمهورية المتحدة، تم تعيين جادو سعيد عزالدين وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية ثم وزيرا للأشغال العامة فوزيرا للحكم المحلي في عهد الجمهورية العربية المتحدة ليغادر بعد الانفصال إلى مصر وعاد إلى سوريا بعد قيام الحركة التصحيحية وعاش بين سوريا ومصر حتى وفاته فيها.

بدورهم أعرب ذوو الفقيد وأسرته عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وهو الذي اعتاد أبناء الوطن على مواقفه الكريمة ومشاركته في تكريم جميع الأبطال ولاسيما من سطروا سفرا في تاريخ الكفاح الوطني.

من جهتهم، نوه المشاركون والكلمات التي ألقيت في مجلس العزاء بمواقف ومسيرة الفقيد النضالية الوطنية والعروبية والوحدوية وتاريخه العسكري المشرف ومقاومته للعدو الصهيوني مشكلا نموذجا لضباط الجيش العربي السوري في دفاعهم عن حدود الوطن والذود عن أرضه.