Widgets Magazine
تسجيل
17:42 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الشرطة المصرية

    5 جرائم تهز الرأي العام في مصر

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    شهدت مصر، الأسبوع الماضي، نحو 5 جرائم قتل هزت الرأي العام، تصدر بعضها مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدعو للتساؤل حول أسبابها ودوافعها، ويعد أبرزها واقعة مقتل الطالب في الثانوية العامة محمود البنا على يد الطالب محمد راجح.

    أطفال يلعبون خلف الباب، في بيتاري الفقيرة في كاراكاس، فنزويلا، 29 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Matias Delacroix
    ظاهرة العنف تهدد المجتمعات... من المسؤول
    ضحية الشهامة

    تعد قضية قتل الشاب محمود محمد البنا، 17 سنة، الطالب في مدرسة السادات الثانوية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، إحدى أبرز الجرائم التي هزت الرأي العام، خاصة أنه قتل إثر تعدي أربعة طلاب عليه ترأسهم "محمد أشرف راجح" طالب جامعي في ذات المحافظة، إثر دفاع الضحية عن فتاة اعتدى عليها القاتل في الشارع كما رصدت كاميرات المراقبة، إلا أنهم انصرفوا جميعا بعد المشاجرة، فدون القتيل ما حدث على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، الأمر الذي دفع راجح ورفاقه بتدبير جريمة القتل بعد أن تربصوا للبنا وقاموا بقتله في أحد شوارع المدينة.

    وانتشرت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام راجح ليكون عبرة للآخرين، وعدم التفريط في حق الشاب الذي دافع عن الفتاة، وهو ما دفع الآلاف لشن حملات ضد راجح والتأكيد على عدم الصمت، حيث تضامن الآلاف مع البنا رغم أنهم من محافظات أخرى ولم يعرفوه.

    وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم "محمد أشرف عبدالغني راجح" وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بـ"قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد".

    وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام: "كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسا للدفاع عن النفس".

    ضحية مشاجرة

    وفي محافظة بورسعيد  لقى الطالب "أ.ح" عمره 17 عاما مصرعه إثر مشاجرة بين شقيقه "طالب بالمرحلة الإعدادية"، وآخر طالب في المدرسة الثانوية، 18 سنة، حيث قام شقيق الثاني وهو عاطل، 19 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة بقتل الضحية خلال المشاجرة، الأمر الذي تناوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع أيضا.

    قطع في الرقبة

    في 14 أكتوبر/ تشرين الأول وقعت حادثة أخرى في محافظة دمياط إثر خلاف على "عبوة عصير" حيث حاول أحد الطلاب ذبح زميله الطالب محمد عصام سامى المنير 14 عاما خلال مشاجرة أمام المدرسة وأصابه بقطع في رقبته كاد أن يودي بحياته.

    جريمة أخرى وقعت في مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث قام طالب بالثانوية العام بقتل سيدة في العقد الثاني من عمرها، إثر رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، كما اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب السيدة بقطعة حديد بالرقبة وإلقائها على قطعة إسمنتية في المنزل حتى توفيت، وأكد الشاب أنه قد قام بقتلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه وتهديدها بفضحه أمام أسرته.

    قاتل أخيه

    أثارت قضية أخرى استياء الرأي العام بعد تورط شقيق في قتل شقيقه، في محافظة الدقهلية بتحريض من سيدة، حيث تداول مواطنون على موقع "فيسبوك" فيديو لتعذيب شاب على يد آخر تبين أنه شقيقه، وبحسب شهادات أهالي القرية لـ"المصري اليوم"  أكدوا أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو أشقاء وأن السيدة التي ظهر صوتها بمقطع الفيديو أجبرت الأخ أن يضرب شقيقه الأصغر...

    وبحسب شهود عيان لـ"الوطن" قالوا إن المتهمة تستخدم منزلها في أعمال منافية للآداب واحتجزت الشاب أحمد المتولي إبراهيم، 19 عاما، وشقيقه محمد 20 عاما، بحسب قولهم، بمنزلها لعدة أيام مقيدين تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب، من خلال أحد الشباب العاملين تحت إمرتها، وجرى تصوير الواقعة.

    عنف الدراما السبب

    كتاب ونقاد دائما ما وجهوا أصابع الاتهام إلى الأعمال الدرامية ومشاهد العنف التي تروج عبر الأفلام التجارية التي تصدرت الساحة السنوات الأخيرة في مصر، إلا البعض الأخر يرى أن السينما مرآة المجتمع وأنه لا يجب فرض رقابة عليها، في حين يندد الآلاف بالجرائم التي انتشرت في العشوائيات على غرار أفلام البلطجة.

    الكاتب والمنتج الفني المصري حسين نوح، أكد أن السينما تؤثر بشكل مباشر في سلوك الأطفال، خاصة أن جمهور ها في الوقت الراهن أغلبه من طلبة الثانوية العامة والإعدادية والسنوات الأولى من المرحلة الجامعية.

    وخلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح أنه أوقف الإنتاج منذ فترة تجنبا للمشاركة في تقديم أي محتوى يساعد على العنف، في ظل عدم وجود السيناريوهات الأخرى أو السوق التي تسمح بمنافسة أخرى.

    وشدد على أن المعالجة لابد أن تكون شاملة بداية من المحتوى الذي يقدم في المدارس، وإعادة حصص الموسيقى والرسم والنشاط المسرحي بشكل قوي، بحيث تصبح تلك المواد مؤثرة في تكوين شخصية الأطفال، وصولا إلى الأعمال السينمائية التي يجب أن تراعي خطورة تأثر الأطفال بأبطالها والمشاهد التي تقدم عن العنف والقتل.

    هل حدثت تغيرات مجتمعية؟

    في ذات الإطار قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الحوادث التي تحدث هذه الأيام تعد طارئة على طبيعة المجتمع المصري، الذي لم يكن يعرف مثل هذه الجرائم في الماضي.

    وترى خضر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هناك بعض التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، نتيجة بعض الأسباب منها انشغال المرأة بالعمل وترك الأطفال تحت تأثيرات أخرى في مراحل عمرهم الأولى.

    عوامل مؤثرة

    وبحسب خضر فإن مواقع التواصل والسينما تعد أهم المؤثرات السلبية في شخصية الأطفال، خاصة أنهم يعتادون على تقليد هؤلاء الأبطال الذين يمسكون بالسلاح في الشارع، وهو ما أثار استياء نسبة كبيرة من الشعب.

    العامل الثالث الذي تحدثت عنه خضر يتعلق بالعولمة، وأن الأطفال يجلسون على أجهزة الموبايل بالساعات دون رقيب، كما أن الألعاب الانتقامية والتي تحرض على القتل تشبع نفسية الأطفال بعمليات الانتقام والقتل.

    وشددت سامية خضر على أن نشر العنف عبر السوشيال ميديا وعبر السينما والتلفزيون والألعاب تدفع نحو تحولات اجتماعية ونفسية خطيرة في شخصية الأطفال، وتحولهم إلى المشاهد التي نراها دون أن ينتبه الأهل.

    انظر أيضا:

    مقترحات روسية جديدة بشأن عودة الطيران العارض بين مصر وروسيا
    السيسي يطالب المصريين ويحذرهم
    "لن نخوض أي مباراة"... الأهلي المصري يصعد أزمة تأجيل القمة
    نسخ طبق الأصل لمقابر ملوك الفراعنة... حلم عالمة آثار مصرية... صور
    المقاولون يرفض لقاء الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة المصري
    الصحة المصرية: فحص أكثر من مليوني امرأة في مبادرة السيسي لدعم المرأة
    رئيس الوزراء المصري يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن
    مناشدة سودانية إلى إثيوبيا بشأن "سد النهضة": لا تعرضوا مصر لـ"مجاعة"
    قوة العلاقات المصرية الروسية تنعكس بالإيجاب على العلاقات الروسية الأفريقية
    الكلمات الدلالية:
    جريمة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا
    المدرعة الروسية الأكثر حداثة ورعبا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    أمريكا تخفي آثارها بعد الانسحاب من سوريا
    إنفوجرافيك - 20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    20 اتفاقية وقعتها روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك