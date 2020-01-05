قبل دفنهم في العراق... نقل جثامين ضحايا القصف الأمريكي إلى إيران

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، 5 كانون الثاني/يناير، إجراء الفحص النووي، لضحايا القصف الأمريكي، الذي راح ضحيته نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق قدس، قاسم سليماني، في إيران.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن جثمان أبو مهدي المهندس، سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بمحافظة النجف، وسط البلاد، بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA).

وبينت الهيئة، قائلة: إن تشابك الأشلاء بين جثمان الحاج المهندس مع شهيد أخر من الحشد، مع جثمان الحاج قاسم سليماني، ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية، طهران بعدما تحولت إلى اشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي الغادر ليل الجمعة الماضية".

ونوهت الهيئة، إلى أن عملية فحص الحمض النووي بين الجثث سيستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا إلى وصيته.

وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، يوم أمس السبت، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وأثار مقتل أبو مهدي المهندس، أبرز قادة الحشد الشعبي، الذين قاتلوا في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال السنوات الماضية، غضبا سياسيا وشعبيا واسعا، وسط دعوات لإبعاد العراق من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة الماضية، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".