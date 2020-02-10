موسكو تعلق على نقل المسلحين من إدلب إلى المناطق الأخرى في سوريا وليبيا

صرح السفير الروسي ألكسندر يفيموف، أن موسكو قلقة من انتقال المسلحين من إدلب إلى المناطق الأخرى في سوريا وليبيا.

وقال الدبلوماسي "الوضع مع انتقال المسلحين من إدلب إلى أجزاء أخرى من سوريا وإلى خارجها، على سبيل المثال، إلى ليبيا، لا يمكن إلا أن يقلقنا".

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