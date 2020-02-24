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18:34 GMT24 فبراير/ شباط 2020
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    كردستان تغلق المعابر مع إيران... ومتظاهرون في مطار النجف لغلقه خوفا من كورونا

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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    بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لطالب إيراني في العراق، قررت حكومة إقليم كردستان، الإثنين، الإغلاق الفوري لكافة المنافذ الحدودية مع إيران، وذلك لضمان عدم تفشي الفيروس.

    طاقم طبي يعتني بمريض صاب بفيروس كورونا في إقليم هوبي الصيني
    © REUTERS / CHINA DAILY
    بيان: الصحة العراقية تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد والمريض إيراني
    وبحسب موقع "ناس" العراقي ذكر بيان لحكومة الإقليم اليوم أنه "تقرر إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية كافة مع إيران، بعد تسجيل إصابة بالفيروس القاتل لطالب إيراني في محافظة النجف".

    وأعلن مدير عام صحة النجف الدكتور رضوان الكندي عن أول حالة إصابة بكورونا لأحد الطلبة القادمين من إيران.

    وقال الكندي في بيان اليوم: "تود دائرة صحة النجف الاشرف أن توضح أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية يحمل الجنسية الإيرانية ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين  بفايروس كورونا".

    وأضاف أنه "تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكنهم ووجدوا شكوكا لدى هذا الطالب فتمت إحالته للمستشفى، وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفايروس".

    وبحسب الموقع العراقي فقد توجه متظاهرون في مدينة النجف، الإثنين، إلى مطار النجف الدولي للمطالبة بإغلاقه، وإيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي شهدت تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" القاتل.

    وذكر شهود عيان للموقع أن "المتظاهرين وصلوا إلى بوابة مطار النجف الدولي، مطالبين بإغلاق المطار بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس القاتل في المحافظة، فضلا عن تعليق الرحلات الجوية إلى الدول المصابة بهذا الفيروس".

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    الكلمات الدلالية:
    المعابر الحدودية, العراق, فيروس كورونا, إيران, النجف
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