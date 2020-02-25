علاوي يكشف مخطط لإفشال منح الثقة للحكومة العراقية في البرلمان

كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، عن مخطط لإفشال منح الثقة للحكومة العراقية.

وقال علاوي، في منشور عبر "فيسبوك": "‏لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات"، مضيفا أن "الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أن "هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا"، معربا عن أمله في أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة.

وحددت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس المقبل، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ودعا علاوي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم الاثنين، وقال إنه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.