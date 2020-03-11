الجيش اليمني: 20 قتيلا من "الحوثيين" بغارات جوية للتحالف على الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أكثر من 20 قتيلا في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، جراء غارات شنها طيران التحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "طيران التحالف شن عدة غارات جوية على تجمعات ومواقع للحوثيين في وادي اسطر وجنوب جبهة السليلة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأكد القرشي "مقتل أكثر من 20 من الحوثيين وجرح آخرين في الغارات".

وكان "الحوثيون" أعلنوا في وقت سابق اليوم، الأربعاء، تعرض مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف، إلى 4 غارات جوية نفذها التحالف.

واتهمت الجماعة، طيران التحالف باستهداف سيارتي إسعاف في محافظتي الجوف ومأرب (شمال شرقي اليمن)، تحملان طواقم طبية، ما أدى إلى مقتل من كان على متنهما.

وفي السياق نفسه، تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل نحو مواقع عسكرية تحت رقابة نقطة الإرتباط الثالثة في حوش البقر على خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

وأكدت "تمكن قوات اللواء الأول عمالقة من التصدي لمحاولة التسلل، وتكبيد الحوثيين عدداً من القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد".

وكانت القوات المشتركة أعلنت، الجمعة الماضية، إلحاق خسائر في صفوف الحوثيين، أثناء تنفيذ الجماعة محاولة تسلل صوب مواقع عسكرية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.