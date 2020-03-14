الجزائر تعلن ثالث وفاة بكورونا وموريتانيا تسجل أول إصابة

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن المغرب تسجيل 9 إصابات جديدة وكشفت موريتانيا عن الحالة الأولى لديها بسبب الفيروس الذي ينتشر في أكثر من 130 دولة.

نواكشوط - سبوتنيك . وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 51 سنة من ولاية البليدة، موضحة في الوقت ذاته تسجيل 10 إصابات جديدة بالبلاد ليصل إجمالي المصابين إلى 37 حالة بالبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 7 إصابات بولاية البليدة، حيث كانت باتصال مع الحالات الأولى، وحالتين اثنين بولاية تيزي وزو وحالة واحدة بالجزائر العاصمة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بإغلاق المدارس والجامعات ابتداء من، اليوم الخميس، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس أبريل/نيسان المقبل كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس 17 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 شباط/ فبراير و12 آذار/ مارس 2020، بمدن: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج.

كما أعلنت موريتانيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا، لمواطن أجنبي قادم من أوروبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 135467 في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.