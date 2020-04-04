قرقاش: المراوغة ضد السعودية رهان انتهازي فاشل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض في ضوء التطورات الحالية في اليمن.

وغرد قرقاش عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت: "اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف قرقاش "أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل أحصنة طروادة، فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل "أحصنة طروادة" فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 4, 2020

ورغم تصاعد العنف بين جماعة "أنصار الله"، والمملكة العربية السعودية، إلا أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قال إن اقتراح بلاده إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ما زال مطروحا.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية، إلى الاستجابة لدعوة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار، بغية إتاحة المجال لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد. 19).