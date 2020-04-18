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    جامعة القاهرة في مصر

    مصر تقرر إلغاء امتحانات الجامعات... وتعلن عن بدائل

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر إلغاء الامتحانات التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 واستبعاد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي).

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وحسب بيان للمجلس - وصل سبوتنيك نسخة منه- تقرر استبدال تلك الامتحانات بأحد بديلين، الأول هو إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا.

    أو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الإختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.

    وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية".

    كما أكد المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

    أما بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات قرر المجلس تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

    وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا فقد تقرر ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

    وقالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة إن البلاد سجلت 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت تسع حالات وفاة.

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    إلغاء, فيروس كورونا, الجامعات, مصر
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