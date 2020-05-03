وصول 500 عالق فلسطيني من الأردن إلى أريحا عبر معبر الكرامة

وصلت اليوم الأحد الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الأردن الذين توافدوا من دول عدة واضطروا للبقاء في الأردن نظرا لإغلاق المعبر البري الواصل إلى الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك . وحط 500 فلسطيني رحالهم في مدينة أريحا الحدودية بالضفة الغربية حيث قامت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء الفحوصات لهم وأخذ العينات منهم.

وسينقل العائدون إلى منازلهم توطئة للدخول بالحجر الصحي المنزلي (للتثبت من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" لمدة أسبوعين) حسب تعليمات وزارة الصحة التي ستقوم بمتابعتهم.

ويجري العمل لإعادة نحو 2000 عالق في الأردن سيتم إدخالهم إلى الضفة الغربية على شكل دفعات متتالية فيما تتواصل الجهود الفلسطينية لإعادة العالقين في دول العالم.

يشار إلى أن معظم العالقين في الأردن هم طلبة كانوا يتلقون العلم في جامعاتها ومرضى كانوا يتلقون العلاج في مستشفياتها قبل أن تعلن حالة الطوارئ وتغلق المطارات والمعابر.

يذكر أن المعبر البري المعروف باسم الكرامة جرى فتحه بالتنسيق بين كل من فلسطين والأردن وإسرائيل لإدخال العالقين الذين وصلوا اليوم.