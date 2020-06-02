تسجيل
20:45 GMT02 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة تتجه إلى اليمن

    ما هي الأهداف السعودية من وراء عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن؟

    © Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103607/24/1036072473_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_70bcaa121f4cf9603c66667a28b6ac52.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006021045599843-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F/

    عقدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا للمانحين من أجل مساعدة اليمن، الذي يعاني من الحرب الدائرة فيه منذ 6 سنوات، بينما ازدادت الأمور تعقيدا بعد ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    دمار اليمن
    © Sputnik . Hani Mohammed
    الأمم المتحدة: 1.35 مليار دولار إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين لليمن
    يرى مراقبون أن المؤتمر ربما يكون بداية لطريق السلام في ظل المبادرات، التي تم إطلاقها من أطراف الصراع، التي طالبت بإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة من أجل التوافق حول الحلول لإنهاء تلك الحرب المدمرة للشمال والجنوب على السواء.

    قال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز "القرن" في الرياض، إن اليمن يعاني من مشاكل تنموية كبيرة من قبل فترة الربيع العربي، ومنذ العام 2011 ازداد الأمر سوءا وتعطلت التنمية وغادرت البلاد الكثير من الشركات والمصالح التي كانت تساعد البلاد اقتصاديا.

    وأضاف رئيس مركز "القرن" لـ"سبوتنيك": "طوال تلك الفترة أثرت تلك العوامل على اقتصاد اليمن وتسببت في تأخره سواء على مستوى الصحة العامة أو التنمية، لذلك فإن المملكة العربية السعودية كدولة إقليمية وجاره معنية بكل الأمور التي يمكن أن تؤثر على الشعب اليمني، دعت إلى هذا المؤتمر للمانحين، وساندت أيضا مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في وقت سابق".

    وتابع: "ترى المملكة العربية السعودية أن اليمن الشقيق يمثل مسؤولية كبرى على كل الدول العربية، وعلى العالم أن يساعد اليمن في مسألة الصحة العامة والتغلب على جائحة كورونا، واستعادة الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية"، مضيفا: "لذلك ليس غريبا أن تدشن المملكة منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت مؤخرا توضح فيها حجم مساعداتها لليمن من أموال الشعب السعودي، التي تجهلها كثير من الدول ووسائل الإعلام.

    صنعاء، اليمن، كورونا، مايو/ أيار 2020
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    "أنصار الله": تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن هروب من جذور المشكلة
    وأوضح رئيس مركز "القرن" أن "المؤتمر الذي تعقده المملكة للمانحين يهدف إلى تقديم المساعدات لكافة اليمنيين شمالا وجنوبا، ومنذ استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء، لم تتوقف المملكة عن مساعدة كل اليمنيين بعد أن استلمت السلطة مجموعة ليس لها دراية بالحكم، حيث تقتصر نظرتهم على أهداف معينة وتسخيرها لخدمة البقاء في الحكم".

    وأضاف: "أما باقي الشعب اليمني فهو يعيش معاناة يومية من انقطاع الماء والكهرباء وتفشي الأوبئة والأمراض سواء في الجنوب أو على ساحل البحر الأحمر وحتى داخل صنعاء، ولذلك فإن المملكة تنظر لليمن كمدينة واحدة وموقع واحد وليس لديها تمييز بين منطقة وأخرى وتتطلع إلى استقرار اليمن وإعادة الحكم إلى الشرعية".

    يقول الدكتور محمد عبد الهادي، رئيس اللجنة السياسية في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، إن "مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم في المملكة العربية السعودية من أجل اليمن، كان مقررا أن يأتي في وقت مبكر، حيث أن الحرب دخلت عامها السادس، والبنية التحتية للشمال والجنوب على السواء تكاد تكون مدمرة".

    وأضاف رئيس اللجنة السياسية لـ"سبوتنيك": "مؤتمر المانحين لليمن شمالا وجنوبا يهدف أولا إلى إعادة الدعم لتأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وصرف صحي وغيرها من الخدمات التي تتطلبها الحياة اليومية، وإصلاح ما دمرته الحرب من منشآت ومباني وبقية المرافق الأخرى".

    وتابع عبد الهادي: "أعتقد أن تلك المبادرة الجادة من جانب المملكة العربية السعودية تأتي استجابة للالتزامات الإقليمية والدولية تجاه اليمن من ناحية، وأيضا كمساعدة من جانب الأشقاء في المملكة ومجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة تأهيل اليمن في طريق إيقاف الحرب وإعادة السلام والاستقرار وإيجاد تسوية سياسية عادلة لكل القضايا بما فيها القضية الجنوبية".

    © REUTERS / Waleed Ali
    أكبر عملية إغاثة في العالم... الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن "افتراضيا"
    وأوضح رئيس اللجنة السياسية أن "المؤتمر سيكون له صدى كبير في نفوس كل اليمنيين الذين يتطلعون لهذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من دعم سخي لليمن ولجهود السلام"، مضيفا: "اليمن اليوم في أمس الحاجة لهذا المؤتمر خاصة بعد أن أصبح أكثر من 18 مليون في حاجة إلى الغذاء، ونسبة من هم تحت خط الفقر تجاوزت 6 مليون نسمة، كما يتطلع المؤتمر إلى إعادة تأهيل الحالة النفسية لليمنيين بعد هذه الحرب الطاحنة".

    وأعلن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال، عبد الله الربيعة، اليوم الثلاثاء، التزام السعودية المالي نحو اليمن، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، ودعم خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "يخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليّات مركز الملك سلمان للإغاثة".

    وأضاف المستشار السعودي خلال مؤتمر المانحين لليمن، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، أن بقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تنفذ من خلال المركز بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية.

    الملك سلمان
    © REUTERS / Faisal Nasser
    السعودية تتصدر قائمة المانحين في اليمن بـ530 مليون دولار
    واستطرد: "نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم جراء جائحة كورونا، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية، ويضاف إلى ذلك ما يواجهه الشعب اليمني من ظروف إنسانية وصحية صعبة، تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

    كما أكد الربيعة أن "المملكة دأبت على ترسيخ مبادئ السلم والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم والمساعدات بكل حيادية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأزمات، مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار، لتصل تكلفة المراحل الثلاث للمشروع إلى 100 مليون دولار".

    وأشار إلى أنه "بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني الكثير بسبب تعنت تلك المليشيات، وعدم استجابتها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

    وأعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (201 مليون دولار).

    واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة لجمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يستعد لضم مناطق في الضفة... مؤتمر للمانحين لإنقاذ اليمن
    أكبر عملية إغاثة في العالم... الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن "افتراضيا"
    "أنصار الله": تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن هروب من جذور المشكلة
    محلل سياسي يمني: الوعود السابقة للمانحين لم تنفذ بشكل كامل
    الأمم المتحدة: 1.35 مليار دولار إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين لليمن
    الكلمات الدلالية:
    حرب اليمن, مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, مركز الملك سلمان للإغاثة, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    برك الملح بجوار بحيرة ساسيك-سيفاش بالقرب من مدينة يفباتوريا، شبه جزيرة القرم، روسيا
    "البحيرة الدموية"... ساسيك-سيفاش أجمل بحيرات القرم
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك