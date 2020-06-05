تسجيل
12:56 GMT05 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا

    مظاهرات للعشائر في الشدادي شرقي سوريا ضد مسلحين تابعين للجيش الأمريكي... فيديو

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104296/61/1042966135_0:24:1280:744_1200x675_80_0_0_95a147576529a8af430859c9ccd162e4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006051045631234--%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    خرج المئات من سكان قرى ريف مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة السورية في مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة، ضد ممارسات تنظيم "قسد"، واحتجاجاً على مقتل شاب وإصابة آخرين يوم أمس الخميس.

    وهتف المتظاهرون برحيل الجيش الأمريكي والميليشيات التابعة له، ودخول الجيش السوري إلى مناطقهم.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "المئات من سكان قرى البجدلي والحريري والحنة الشرقية من أبناء عشيرة (المحاسن/ الجبور) بريف مدينة الشدادي جنوبي مدينة الحسكة، خرجوا اليوم الجمعة 5 يونيو / حزيران، بمظاهرات شعبية احتجاجاً على مقتل أحد شبان العشيرة برصاص مسلحي "الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" وإصابة اثنين آخرين بجروح".

    وحاول سكان القرى الوصول إلى مدينة الشدادي، إلا أن مسلحي "الأسايش" منعتهم تحت التهديد بإطلاق الرصاص الحي عليهم".

    وأضاف المراسل بأن العشرات من سكان مدينة الشدادي تحشدوا منذ صباح الجمعة في الشوارع الرئيسية والفرعية وقاموا بقطع الطريق العام بالإطارات المحترقة لليوم الثاني على التوالي، مع استنفار كبير لعناصر جيش الاحتلال الأمريكي في قاعدة الجبسة غير الشرعية ومسلحي تنظيم "قسد" المتعاون مع القوات الأمريكية.

    وقتل شاب وأصيب اثنان آخران في مدينة الشدادي، عصر يوم أمس الخميس، بإطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل تنظيم "قسد" المتعاون مع الجيش الأمريكي خلال فض مظاهرة خرجت ضدهم.

    وقال أحد سكان مدينة الشدادي لـ "سبوتنيك"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "مجموعة كبيرة من رجال وشبان المدينة خرجوا منذ يوم الخميس بمظاهرة ضد قطع الكهرباء عن المدينة وقراها وقطع مياه الشرب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تضاف إلى سلسلة الفوضى وحالات الخطف والقتل والاحتكار والتضييق على الأهالي" في المناطق التي يسيطر علـــيها الجيش الأمريــكي والميليشيــات المتعـــاونة معه.

    مضيفاً أن "المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في المدينة بالإطارات المشتعلة وسط هتافات تندد بممارسات قسد ضد السكان المحليين، مطالبين بخروج الاحتلال الأمريكي فوراُ، وبقدوم الجيش العربي السوري".

    مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي)
    © RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
    الدوما يرد على التصريحات الأمريكية: "الأفضل لكم الخروج من سوريا والاهتمام بحل مشاكلكم الداخلية"
    وتابع: "بعد ارتفاع عدد المتظاهرين في الشوارع قامت قوات (الأسايش) بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل الشاب محمد صالح العلي (32 عاما) وإصابة شابين آخرين بجروح أحدهما يدعى محمد الأخرس كانت إصابته بليغة في الرأس والقدم، حيث تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج".

    وتعتبر مدينة الشدادي جنوبي الحسكة من المدن ذات الكثافة السكانية العالية وهي تضم أهم حقول وآبار النفط والغاز في سوريا، ويتواجد فيها أكبر قاعدة غير شرعية للاحتلال الأمريكي (قاعدة مديرية حقول النفط بالجبسة).

    وكان العشرات من سكان بلدة تل حميس بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة القامشلي، خرجوا يوم الجمعة 22 مايو/ أيار الماضي، بمظاهرة شعبية أمام المراكز التابعة لتنظيم "قسد" المتعاون مع الجيش الأمريكي في البلدة، على خلفية قطع التيار الكهربائي والمياه عنهم والممارسات القمعية ضد سكان البلدة من أبناء العشائر العربية الرافضين للتواجد الأمريكي.

    وتأتي هذه التطورات في ضوء ازدياد حالة الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه في مناطق شرق الفرات.

    ويرفض سكان القرى والبلدات من أبناء العشائر العربية رفضاً قاطعاً تواجد القوات الأمريكية ويقومون بمقاومته بشكل متزايد ومنعها من الاقتراب من مناطقهم.

    انظر أيضا:

    السفارة الروسية بدمشق: سوريا تبدأ استخدام طائرات "ميغ-29"
    روسيا ترصد 5 انتهاكات لوقف الأعمال القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية
    الدوما يرد على التصريحات الأمريكية: "الأفضل لكم الخروج من سوريا والاهتمام بحل مشاكلكم الداخلية"
    كارثة دوائية على الأبواب في سوريا... والمواطن أمام أمرين أحلاهما مر
    غارات ليلية تستهدف حشود المسلحين "الصينيين" شمال سوريا
    الكلمات الدلالية:
    قسد, أمريكا, مظاهرات, الحسكة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أين زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو؟
    أين يختبئ زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو؟
    3 أطواق نجاة من الجلوس القاتل في العمل
    3 أطواق نجاة من "الجلوس القاتل" في العمل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك