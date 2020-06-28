تسجيل
18:52 GMT28 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أقدم أسواق العراق يعود للحياة متحديا كورونا

    مستشفيات تحولت إلى بؤر قاتلة وأخرى تبيع المسحات في العراق

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/28/1045162893_0:592:1536:1456_1200x675_80_0_0_c311350be5383b4917e73b070d625daa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006281045854398-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-/

    تسجل مدينة الطب الواقعة في وسط العاصمة بغداد، يوميا عشرات الإصابات في الأسابيع الأولى من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وأخذت ترتفع الحالات يوما بعد يوم في الموقف الوبائي المعلن ظهرا ً، فقد سجلت إصابة 157 مواطنا بالوباء.

    ابتعد المواطنون الذيين تظهر عليهم أعراض بسيطة ومتوسطة، عن الوصول إلى مستشفى مدينة الطب لتحوله إلى بؤرة وباء قاتلة لا ترحم من يصلها، وما يصلها سوى جثث الضحايا التي تلقى الكثير منها على سديات "الأسرّة" في الهواء لتعطل أصاب ثلاجات الموتى.

    حقنة
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    حقنة من شأنها إخفاء أمراض القلب في العالم
    مصدر طبي كشف لـ"سبوتنيك" عن تحول المستشفيات إلى بؤر مشبعة بالفيروس لأسباب فنية، منها مستشفى مدينة الطب وذلك يعود إلى نظام التبريد المركزي مصمم بشكل خاطئ وينقل الهواء بين الغرف وباقي الشُعب، ما تسبب بنقل الفيروس من المصابين إلى المراجعين، والراقدين إثر أمراض أخرى.

    وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن جميع القائمين على المستشفى يعلمون أن نظام التبريد المركزي مصمم بطريقة خاطئة، لكنهم ألتزموا الصمت.

    بالإضافة إلى ذلك، ساهم تراكم الجثث داخل ثلاجات الموتى في المستشفيات بشكل كبير بتلوثها، ما تسبب بإزدياد الإصابات حتى بين الكوادر الطبية.

    وكشف المصدر، عن إصابة مدير مستشفى الجملة العصبية قبل أسابيع لكنه استمر في المجيء إلى العمل يوميا حتى تدهورت حالته ليتم عزله وحقنه بمادة البلازما من متبرعين تعافوا من الفيروس في وقت سابق.

    ولفت إلى أن الكوادر الطبية مستمرة في العمل رغم وجود مصابين بينها، وذلك لوجود نقص في الأعداد التي تعمل على علاج المواطنين المصابين.

    وأكمل المصدر، أن توجه المواطنين بأعداد كبيرة دون تنظيم أو تباعد وإهمال من قبل المستشفيات التي تتوفر فيها "مسحات" الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، جعلت المصاب، وغير المصاب سوية في مكان واحد وهو ما يرجح حتما بانتقال العدوى من شخص إلى آخر.

    وتابع، كما أن المصاب الذي لديه نسبة قليلة من الفيروس، عندما يأتي إلى إحدى المستشفيات في بغداد، يستنشق كمية أكبر من الفيروسات التي تملئ المستشفى، وتتأزم حالته، وتتدهور صحته ما يؤدي إلى وفاته في المستشفى أو في البيت.

    وأفاد المصدر، بأنه تم استدعاء الكوادر الطبية ذات الأعمار الصغيرة من المستشفيات: الواسطي، والجملة العصبية، وأبن النفيس، لتشكيل كادر جديد يتولى مهام العمل في مراكز الحجر التي افتتحت حديثا في معرض بغداد الدولي وفي المنصور، بجانب الكرخ، والأقسام الداخلية للطلاب في شارع فلسطين، بجانب الرصافة شرقي العاصمة.

    وأكد المصدر، أن النجاة من الكارثة والوباء، هو العلاج المنزلي، وأخذ المصابين الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة من ارتفاع بدرجات الحرارة، وسعال جاف ونحول، الفيتامينات الثلاث : "D3" والزنك وفيتامين "c"، مع تعقيم البيت والفراش ونشره على أشعة الشمس والجلوس تحت حرارتها يوميا لحين اكتساب الشفاء، مع مرعاة تجنب الخوف الذي يدمر المناعة.

    بزنس الموت

    إجراء المسحة والفحوصات للمصابين بفيروس كورونا، لا يتعدى أبواب المستشفيات الحكومية وهي حصرا من تجري الفحوصات التي شحت من جانب الرصافة، الأمر الذي أوقع المواطنين الذي رادوهم شعور الإصابة بالوباء، لاسيما وأن البعض منهم يعاني من أعراض إرتفاع الحرارة، والسعال، وعدم القدرة على النوم.

    ويساوم بعض الموظفين أوالعاملين في الكوادر الطبية على بيع المسحات على الراغبين بإجراء الفحوصات دون الوصول إلى المستشفيات، بأسعار تبدأ من 100 دولار أمريكي في بغداد، وارتفعت في الجنوب الذي يشهد الكارثة، إلى 700 دولار.

    وصرح الناشط المدني، حميد جحجيح، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، قائلا: أنا شخصيا لم أستطع إجراء فحص في مستشفيات المدينة، واضطررت إلى الاتصال ببعض الأصدقاء  لغرض إجراء مسحة في مستشفى الشيخ زايد، وحصلت على النتيجة بعد مرور ٦ أيام من الانتظار، والقلق.

    وأضاف جحجيح، أن الصديق الذي أجرى لي فحص المسحة، طلب مني مبلغ 100 دولار مقابل عملها لي، مشيرا إلى أن صديق آخر له في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، تحدث عن وصول سعر المسحة في مدينته إلى 700 دولار.

    ويبين، بالتأكيد أن هناك استغلال لبعض المواطنين الذين يشعرون أن لديهم أعراض ويبحثون عن إجراء مسحات، وبغياب وجود المسحات في أغلب مستشفيات البلد، وخصوصا في قاطع الرصافة، ومستشفيات مدينة الصدر، يتم استغلال البعض بإجراء مسحات مقابل رشاوى مادية أو بوجود عرف أو واسطات.

    جنين في بطن أمه
    © Photo / youtube.com
    جدل واسع بعد تطوير رحم اصطناعي شفاف خارجي لمساعدة الأطفال الخدج... صور وفيديو
    وعن نتيجة المسحة التي أجريت له، أكد الناشط المدني البارز، "أنها سالبة..لست مصابا".

    كما عانى مواطنون آخرون، من إلقاء جثث ذويهم، وأقاربهم على "سديات" في الباحة الخلفية لدائرة الطب العدلي، بسبب عطل ثلاجات الموتى، وبقاء عدد قليل منها، ما سبب عدم إمكانية إدخال الجثث إليها إلا بواسطة المعارف أو الأموال التي تدفع من قبل ذوي المتوفي بالوباء.

    وآخرون يبحثون في الصيدليات عن الفيتامينات، ممن اختاروا حجر أنفسهم وأبنائهم في بيوتهم وتجنب الوصول إلى المستشفيات التي يتهمونها بقتل المصابين، وفقدان الكثير منهم ثقتهم بها لاسيما بعد وفاة اللاعب الدولي أسطورة كرة القدم العربية، أحمد راضي في مستشفى النعمان، يوم21  يونيو / حزيران الجاري، رغم تمتعه بصحة جيدة، عن عمر ناهز 56 عاماً.

    وتشهد المستشفيات في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، أزمة صحية كارثية بعدم توفر قناني الأوكسجين لجميع المصابين الذي أخذت أعدادهم بالإرتفاع بشكل يومي، وسط زيادة بأعداد الوفيات إثر الفيروس الذي قتل أيضا خيرة من أبرز أطباء البلد في الآونة الأخيرة.

    وسجل العراق اليوم الأحد، حسب الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة، والذي تلقته وكالة "سبوتنيك"، 2140 إصابة، و96 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا، إلى 45402، والوفيات 1756 حالة.

    انظر أيضا:

    الأقمار الصناعية ترصد عمودا رمليا هائلا يخرج من أفريقيا ويصل إلى أمريكا... صور وفيديو
    "فضيحة" داخل مستشفى عراقي... والسلطات تتدخل
    قدم لاجئا من دولة عربية... الكشف عن منفذ هجوم غلاسكو في اسكوتلندا... صور وفيديو
    القضاء العراقي يصدر بيانا بشأن حماية الكوادر الطبية
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعادة فتح المنتجعات السياحية أمام السياح في أنطاليا جنوب تركيا بعد الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا. عادة في هذا الوقت من العام تضج أنطاليا بالسياح، 19 يونيو 2020
    مع بداية حر الصيف... أوروبا تخرج عن طورها رغم الجائحة... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    من هي أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟
    كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك