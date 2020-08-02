تسجيل
17:00 GMT02 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد

    بعد نجاته من الاغتيال.. شيخ قبيلة "العكيدات" لسبوتنيك: هاجمونا على مرأى مسلحي "قسد"

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/58/1043105806_0:137:3152:1910_1200x675_80_0_0_5a145020dcf947f79fd5c7cf3b391dcb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008021046167287-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A3%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D8%AF/

    قتل أحد شيوخ قبيلة العكيدات العربية وأصيب أخر في سلسلة الاغتيالات التي تستهدف شيوخ ووجهاء القبائل العربية بريف دير الزور شرقي سوريا، فيما اتهم شيخ عام قبيلة العكيدات في حديث لسبوتنيك كل من "قسد" و"داعش" بمحاولة كتم جميع الأصوات الرافضة لمشاريعهما.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة أن الشيخ مطشر حمود جدعان الهفل أحد شيوخ قبيلة العكيدات العربية قتل مع أحد أبناء بلدة ذيبان يدعى (دعار مخلف الخلف)، فيما أصيب الشيخ إبراهيم جدعان الهفل بجروح طفيفة جراء إطلاق الرصاص على السيارة التي كانت تقلهم من قبل مجهولين عند مفرق الرغيب في قرية الحوايج شرقي دير الزور اليوم الأحد 2 آب/ أغسطس.

    منشأة نفط قرب مدينة ديرالزور في سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    الخارجية السورية: اتفاق قسد وشركة نفط أمريكية باطل

    وتابع المراسل نقلاً عن مصادر عشائرية أن محاولة جرت لاغتيال الشيخ "إبراهيم خليل جدعان الهفل" شيخ عام قبيلة (العكيدات) بالقرب من بلدة ذيبان حيث مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وميلشيا تنظيم "قسد" الخاضع له بريف دير الزور الشرقي.

    وكشف الشيخ "إبراهيم خليل جدعان الهفل"، شيخ عام قبيلة (العكيدات) العربية في تصريح لـ"سبوتنيك" بالحسكة بأن السيارة التي كانت تقله مع خاله الشيخ مطشر حمود الهفل وخاله الأخر مانع حمود الهفل وأحد أقربائهم دعار مخلف الخلف تعرضت لإطلاق رصاص كثيف من قبل مسلحين ملثمين على دراجتين ناريتين بالقرب من حاجز تابع لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي ذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.

    وبين الهفل بأن المسلحين كانوا واقفين على طرفي الطريق ضمن حرش زراعي وكان من الجلي تماما أنهم يحملون أسلحة رشاشة قصيرة.

    وتابع الشيخ إبراهيم الهفل الذي أصيب بجروح طفيفة بأن الملثمين كانوا في زيارات لمجالس عزاء لأقربائهم في بلدات الحوايج وذيبان، وأثناء عودتهم تعرضوا لإطلاق الرصاص من قبل المسلحين الذين أفرغوا كل ذخيرتهم بالجهة الخلفية من السيارة وتحت أنظار ومسامع عناصر تنظيم "قسد" الذين لم يحركوا أي ساكن.

    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة

    وحمل الشيخ الهفل المسؤولية الكاملة لسلسلة الاغتيالات لتنظيمي "قسد" وفلول تنظيم "داعش"، والتي تهدف للتخلص من كل الشيوخ والوجهاء الذين يرفضون مشاريع الطرفين خصوصاً في مناطق ريف دير الزور الشرقي.

    من جانب أخر قام جنود مما يسمى "التحالف الدولي" يرافقهم مسلحون موالون لهم من ميليشيا "قسد" فجر اليوم الأحد بمداهمة منزل عبد الله فاضل الثابت وأشقائه في بلدة أبو حمام بريف دير الزور لاعتقالهم لأسباب مجهولة.

    وقالت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، على إثرها انسحبت عناصر " قسد" دون اعتقال اي شخص منهم، للتتوجه الدورية بعدها إلى منزل ناصر عبد الرزاق الحمود لاعتقال ولده حيث استطاع الفرار ايضاً.

    وكان أقدم مجهولين على قتل الشيخ علي سلمان الويس هو أحد وجهاء قبيلة البكارة صباح يوم عيد الأضحى، في بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة تنظيم " قسد " والجيش الأمريكي.

    وكان قد قتل رئيس لجنة عشيرة “البكير” في مجلس قبيلة العكيدات العربية، والمتحدث باسم القبيلة سليمان الكسار، الملقب بـ "أبو نعيم"، في منزله الكائن في قرية الكسار التابعة لبلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي يوم الخميس 30 تموز / يوليو.

    وتشهد مناطق سيطرة تنظيم " قسد" والجيش الأمريكي حالة من الفلتان الأمني وانتشار عمليات القتل والاغتيال، ما جعل المئات من سكان مناطق وبلدات ريف دير الزور الشرقي تنظيم عدد كبير من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

    انظر أيضا:

    الخارجية السورية: اتفاق قسد وشركة نفط أمريكية باطل
    مواصلة أعمال الاستيلاء... "قسد" لا تكترث لاعتصام عمال شركة الكهرباء المتواصل لليوم الـ 25
    رغم فرض منهاج "قسد"... الطلاب الأكراد يحتلون مراكز أولى بامتحانات الثانوية السورية في الحسكة
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, داعش, قسد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة كوفيد 19
    8 حيل سحرية لجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط جائحة "كوفيد 19"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك