"حفلة سبقت اغتيال رابين".. إسرائيليون يدعون لـ"مراسم سحر" ضد نفتالي بينيت

دعا إسرائيليون إلى إقامة مراسم "سحر" ضد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، بدعوى إضراره بأمن بلاده وبعالم "التوراة".

وذكرت "القناة العبرية الـ12"، مساء أمس الخميس، أن وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تداولت دعوات لإقامة مراسم سحر ضد زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، للحيلولة دون إتمام مراسم تشكيل أو تكوين حكومة إسرائيلية جديدة في البلاد.

وأفادت القناة العبرية بأن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشور بعنوان "بولسا دينورا" ضد نفتالي بينيت، وهي جملة تعني إنزال لعنة الشر على شخص شرير، وذلك بدعوى أن رئيس الوزراء المحتمل يقوم بأعمال شريرة ستضر بـ"عالم التوراة".

טקס פולסא דנורא הוא "טקס קללה" שבו קוראים המשתתפים למות המקולל על-ידי מלאכי חבלה. הטקס משלב תקיעה בשופרות, ציטוט טקסט שמכיל קללות וכיבוי נרות שעווה. בחודש אוקטובר בשנת 1995, כחודש לפני רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל pic.twitter.com/Dd9B60P6zA — HYBRID NEWS 🔺עוֹרֵךְ - אַלְבֵּרְט🔻 (@HybridNewss) June 10, 2021

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن طقوس السحر التي دعا إليها يمينيون إسرائيليون كثيرون هي "مراسم لعنة" لا يدعى إليها إلا ضد شخص شرير أو من المفترض أن يقوم بأعمال شريرة في المستقبل، وهي دعوة ادعت الصحيفة أنها ستضر بأمن إسرائيل، وبأمن "عالم التوراة" (الكتاب المقدس لدى اليهود)، وبمعنى أدق دعوة لقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المرتقب.

وأشارت القناة إلى أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 1995، أقام يمينيون إسرائيليون مثل هذه المراسم "مراسم لعنة" أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، على خلفية توقيعه "اتفاق أوسلو" مع الجانب الفلسطيني، في وقت تم اغتيال رابين بعد هذا التاريخ بعدة أيام فقط.

הצווחות הסתה,הסתה,של אנשי השמאל בשב"כ, הפצת ה"פולסא דנורא" והאבישי רביבים שעושים את העבודה נראה כשידור חוזר של רצח רבין,רק שלא יהיה להם שוב פדיחה עם ה"סרק סרק". https://t.co/3C3LdtBSq3 — rubi (@rubi77121651) June 10, 2021

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، أن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم يحاول عرقلة إقامة حكومة جديدة في البلاد.

ونشرت "قناة 20 العبرية"، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن أعضاء من الحزب الحاكم في إسرائيل "الليكود" التقوا مع نظراء لهم من حزب "أمل جديد"، بهدف الحيلولة دون إقامة حكومة جديدة في البلاد.

وجاءت تغريدة القناة العبرية وسط اندلاع مظاهرات لمؤيدي حزب "الليكود" والأحزاب المعارضة لإقامة حكومة جديدة، بدعوى أن تلك الحكومة هي "حكومة يسار"، ولا تصلح لقيادة البلاد.

"רשע, גזירה קשה" | 3 ימים להשבעה - ההסתה נמשכת: כרוז קורא לפולסא דנורא נגד בנטhttps://t.co/OZ3gd6Aimz — החדשות - N12 (@N12News) June 10, 2021

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، من تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

פרסום ראשון: בכירים בליכוד ובתקווה חדשה נפגשים כעת בניסיון למנוע את הקמת הממשלה@EfratFinkel @bardugojacob #ברדוגו_ושות pic.twitter.com/XqLSXtW9yS — ערוץ 20 (@arutz20) June 10, 2021

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء، على أن يتولى بينيت رئاسة الوزراء في أول عامين.

وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تدخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يوم الأحد المقبل، مرحلة التصويت في الكنيست، ثم الإعلان النهائي عنها.