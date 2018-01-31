وزيرة الثقافة المصرية في ضيافة "القطان" بجناح السعودية في معرض القاهرة للكتاب

© AP Photo/ Khalil Hamra السعودية تسحب كتب القرضاوي من المكتبات القاهرة — سبوتنيك . قام السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة عصام بن سعيد، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، بتدشين الموقع الإلكتروني لجناح المملكة المشارك في المعرض

وقدم الدكتور خالد بن عبد الله النامي، الملحق الثقافي السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، للضيوف شرحا وافيا لأبرز ما يتضمنه الجناح المشارك في المعرض من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز في المحتوى والطباعة الفنية والحضور في كافة المحافل الثقافية الدولية.

وشاهدت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم عرضا مجسما للمشاعر المقدسة من خلال ارتداء نظارة سينمائية التي تعرضها "سيما نور" في الجناح.

© Photo/ الملحقية الثقافية السعودية وزيرة الثقافة المصرية تزور جناح السعودية بمعرض القاهرة للكتاب

وأبدت عبد الدايم إعجابها بما شاهدته داخل الجناح السعودي، وأكدت على عمق الثقافة والتراث بين مصر والمملكة و"التي تنم عن الترابط والمحبة بين البلدين الشقيقين اللتين تمثلان العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية"، بحسب قولها.

وفي ختام الجولة قدم الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي بتقديم هديه تذكارية للوزيرة المصرية.