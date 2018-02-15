"سر محير" عمره أكثر من 2000 عام في صحراء السعودية

واختلف العلماء في وصف تلك المنحوتات، حيث أوضح البعض أن تلك الرسومات توحي بوجود حضارة كبيرة كانت تعيش في تلك المنطقة.
2,000-year-old life-size camel carvings found in Saudi Arabia https://t.co/DK1bieWIjx pic.twitter.com/txoWkHIu0f— Tim Power (@timcpower) February 15, 2018
ورجحت التقارير إلى أنه قد تكون تلك المنطقة كانت تستخدم كمكان للعبادة، او كعلامات حدودية، فيما أشار البعض إلى أن الرسومات قد تكون طبيعية "نتيجة لعوامل التعرية".
Life-Size Camel Carvings Found in the Saudi Desert via @SmithsonianMag https://t.co/IQmmpfvCqJ #Archaeology pic.twitter.com/AwTek3UeZo— Valerie Long (@ValAdventures) February 15, 2018
ويتكون الموقع من 3 جبال من الحجر الرملي عليهم منحوتات لجمال يبلغ عددها 12 جملا، بعضها تأثر بسبب عوامل التعرية واختفت معالمه، ولكن بعضها ظل بصورته الكاملة في مشهد مهيب.
كما رجحت التقارير إلى أن تلك الرسوم يمكن أن تكون واقعة على طريق تجاري هام بين العراق وشمال الجزيرة العربية.
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