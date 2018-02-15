"سر محير" عمره أكثر من 2000 عام في صحراء السعودية

عثر فريق علمي سعودي-فرنسي على ما وصفوه بـ"السر المحير" الذي يبلغ عمره أكثر من 2000 عام.

قالت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية إن العلماء عثروا على منحوتات لجمال بالحجم الطبيعي على صخور في صحراء بمدينة "الجوف" شمالي السعودية

واختلف العلماء في وصف تلك المنحوتات، حيث أوضح البعض أن تلك الرسومات توحي بوجود حضارة كبيرة كانت تعيش في تلك المنطقة.

2,000-year-old life-size camel carvings found in Saudi Arabia https://t.co/DK1bieWIjx pic.twitter.com/txoWkHIu0f — Tim Power (@timcpower) February 15, 2018

ورجحت التقارير إلى أنه قد تكون تلك المنطقة كانت تستخدم كمكان للعبادة، او كعلامات حدودية، فيما أشار البعض إلى أن الرسومات قد تكون طبيعية "نتيجة لعوامل التعرية".

ويتكون الموقع من 3 جبال من الحجر الرملي عليهم منحوتات لجمال يبلغ عددها 12 جملا، بعضها تأثر بسبب عوامل التعرية واختفت معالمه، ولكن بعضها ظل بصورته الكاملة في مشهد مهيب.

كما رجحت التقارير إلى أن تلك الرسوم يمكن أن تكون واقعة على طريق تجاري هام بين العراق وشمال الجزيرة العربية.