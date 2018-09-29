ما بين المثير والرصين... أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في ختام مهرجان الجونة (صور)

وكان أبرز الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة نجمي هوليود سيلفستر ستالون وأوين ويلسون.
كما شارك في حفل الختام، النجوم، إياد نصار، وباسل الخياط، وعمرو عبد الجليل، وهاني عادل، وأحمد مالك، والمطرب أبو.
وفاز فيلم "يوم الدين" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم روائي عربي، كما فاز الفيلم بجائزة سينما من أجل الإنسانية، أما جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الروائي الطويل فذهبت إلى A Land Imagined.
وفاز فيلم Ray & Liz بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الروائي الطويل، وفاز الفنان محمد درف بجائزة أفضل ممثل، والممثلة جوانا كولنج بجائزة أفضل ممثلة.
وحصل فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.
وفاز بالجائزة الذهبية للفيلم القصير فيلم Our Song To War، أما أفضل فيلم وثائقي عربي ففاز بها فيلم "الآباء والأبناء".
- عمرو عبد الجليل - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- باسل الخياط - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- إياد نصار - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- هاني عادل - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- منى زكي - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- أحمد مالك - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- سلاف معمار - مهرجان الجونةAbduallah Hamid
- منى زكي - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- بشرى - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- حفل ختام مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- يسرا - هند صبري - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- سيلفستر ستالون - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- نجيب ساويرس - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- آروى جودة - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- هند صبري مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- إيمان العاصي - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- المطرب أبو - مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- مهرجان الجونة© Sputnik . Abduallah Hamid
- نجيب ساويرس - سيلفستر ستالون - مهرجان الجونة© Sputnik . andullah Hamid
- هند صبري - مهرجان الجونة© Sputnik . abduallah Hamid
- ياسمين صبري - مهرجان الجونة© Sputnik . Abdulaah Hamid
- سيلفستر ستالون - مهرجان الجونة السينمائي© Sputnik . Abdulaah Hamid
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