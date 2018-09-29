ما بين المثير والرصين... أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في ختام مهرجان الجونة (صور)

شهد حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء أمس الجمعة 28 سبتمبر/أيلول، مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

وكان أبرز الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة نجمي هوليود سيلفستر ستالون وأوين ويلسون.

أما أبرز الحضور من نجمات الفن في العالم العربي، الممثلات منى زكي، وياسمين صبري، وهند صبري، إيمان العاصي، وسلاف معمار، ويسرا، وبشرى، وآروى جودة.

كما شارك في حفل الختام، النجوم، إياد نصار، وباسل الخياط، وعمرو عبد الجليل، وهاني عادل، وأحمد مالك، والمطرب أبو.

وفاز فيلم "يوم الدين" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم روائي عربي، كما فاز الفيلم بجائزة سينما من أجل الإنسانية، أما جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الروائي الطويل فذهبت إلى A Land Imagined.

وفاز فيلم Ray & Liz بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الروائي الطويل، وفاز الفنان محمد درف بجائزة أفضل ممثل، والممثلة جوانا كولنج بجائزة أفضل ممثلة.

وحصل فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وفاز بالجائزة الذهبية للفيلم القصير فيلم Our Song To War، أما أفضل فيلم وثائقي عربي ففاز بها فيلم "الآباء والأبناء".