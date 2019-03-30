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19:47 30 مارس/ آذار 2019
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    رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل.

    وزير الآثار المصري: نسعى لإنقاذ مواقع أثرية من المياه الجوفية

    © AFP 2019 / Ben Curtis
    ثقافة
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    أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني أن بلاده بصدد الإعلان عن ثلاثة اكتشافات أثرية هامة في محافظات سوهاج والأقصر والجيزة جنوب البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مشاريع لإزالة المياه الجوفية من المناطق الأثرية، ونفذت بالفعل ثلاثة مشاريع بتكلفة 300 مليون جنيه (أكثر من 17 مليون دولار).

    القاهرة —سبوتنيك. وقال العناني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إنه "لدينا 3 اكتشافات، أولهم سنعلن عنه في عطلة نهاية هذا الأسبوع من سوهاج، وبعد ذلك بأسبوعين في الأقصر، وفي بداية مايو/أيار في منطقة الجيزة، وغير الاكتشافات سنفتتح مشاريع، فهناك مؤخرا مشروع هام تم افتتاحه خاص بالمياه الجوفية التي تهدد الآثار".

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    © Photo / SALMA KHATAB
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    وأضاف العناني "بعض الآثار غارقة منذ اكتشافها مثل منطقة كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية، ومعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان".

    وتابع "افتتحنا 3 مشاريع للمياه الجوفية في خلال 32 يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه، ففي يوم 3 مارس/آذار افتتحنا منطقة كوم الشقافة في الإسكندرية، وفي 25 مارس كوم أمبو في أسوان، و5 إبريل/نيسان منطقة الأوزريون في سوهاج، وهذا أمر هام جدا لأنه العمل الأساسي لوزارة الآثار، وهو الحفاظ على الآثار لأن المياه كانت من الممكن أن تتسبب في انهيار هذه المعابد، ونحن بهذه المشاريع أنقذناهم للأبد".

    كما أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات أنجز منها مشروعين بتمويل أجنبي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

    كما تطرق العناني إلى مجموعة مقتنيات الملك المصري الأكثر شهرة توت عنخ آمون التي تعرض بالعاصمة الفرنسية باريس حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وقائلا "متحف مقتنيات توت عنخ آمون يزور باريس الآن، وهو أمر رائع للترويج للآثار دون أن يسافر القناع أو التوابيت أو كرسي العرش، كل هذه الأشياء لم تغادر مصر. نحن أرسلنا نحو 150 قطعة من مقتنيات توت عنخ آمون كسفراء، نقول من خلالها للناس تعالوا إلى متحف التحرير (بوسط القاهرة حيث المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون)".

    وأوضح العناني أن "المحطة القادمة للمعرض هي العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبذلك يكون المعرض زار لوس أنجلوس وباريس"، مؤكدا أن الهدف هو تحفيز الملايين عبر العالم لزيارة مصر.

    جدير بالذكر أن الوزير العناني كان قد افتتح يوم الخميس الماضي المتحف المتنقل لمقتنيات توت عنخ آمون في باريس، والذي من المقرر أن يستمر حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

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