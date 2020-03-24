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    أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك)

    بترول أبو ظبي تبلغ المقاولين عزمها خفض التكلفة بعد انهيار أسعار النفط

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    أخطرت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المقاولين والموردين أنها ستراجع الاتفاقات القائمة بحثا عن سبل لخفض التكاليف نظرا للهبوط الحاد في أسعار النفط، بحسب ثلاثة مصادر في الصناعة وخطاب قالت "رويترز" إنها اطلعت عليه.

    امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020
    © AP Photo / Kamran Jebreili
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    تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت أكثر من النصف منذ مطلع العام، ليجري تداوله بنحو 28 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بتأثير فيروس كورونا وانتهاء قيود المعروض بين أوبك وروسيا.

    وحسب "رويترز" قالت رسالة أدنوك "في حين أن استراتيجيتنا التجارية تظل دون تغيير، فإننا نواصل التركيز على الانتهاء من مشاريع النمو المهمة لنا ونستبق استكشاف الفرص لضبط التكلفة عبر مجموعة أدنوك".

    وأضافت الرسالة الصادرة بتاريخ 17 مارس/ آذار "قسم التوريدات لدينا، في الأيام المقبلة، سيتواصل معكم للشروع في مراجعة شاملة لانخراطكم القائم مع أدنوك بهدف التعرف على وفورات في التكلفة".

    وقالت المصادر إن الخطاب أُرسل إلى شركات عديدة تتعامل مع أدنوك من بينها شركات في خدمات النفط والخدمات الفنية والهندسية وخدمات المشاريع والحفر.

    أدنوك هي شركة النفط التي تديرها حكومة أبو ظبي، أغنى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وقال متحدث باسم أدنوك إن الشركة "منخرطة مع شركائنا وموردينا بينما نمضي قدما في مشاريعنا على نحو مسؤول. نركز على رفع الأداء والفعالية والقيمة عبر محفظتنا تجاوبا مع أوضاع السوق".

    كانت أدنوك قالت في 11 مارس/ آذار إنها ستزيد معروضها النفطي إلى مستوى قياسي يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بزيادة نحو مليون برميل يوميا فوق الإنتاج الحالي. وقالت أيضا إنها ستسرع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية.

    كان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، قد انهار هذا الشهر.

    وفي الأشهر الثلاثة المنقضية، ضخت أدنوك ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتبلغ الطاقة التكريرية للشركة 922 ألف برميل يوميا وتنوي زيادة إنتاج البتروكيماويات لثلاثة أمثاله إلى 14.4 مليون طن سنويا.

    وفي 2017، قالت أدنوك إنها تعتزم إنفاق أكثر من 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) على مدى خمس سنوات، لتعزيز إنتاج النفط والغاز والتوسع في أنشطة المصب.

    كانت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، قالت هذا الشهر إنها تعتزم تقليص الإنفاق الرأسمالي للعام 2020 إلى ما بين 25 و30 مليار دولار، مقارنة مع 32.8 مليار في 2019.

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