سعر سلة نفط "أوبك" يتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى في 4 أشهر

ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.

وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول يوليو/ تموز، بما يزيد نحو 12 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من مارس/ آذار، بحسب الأرقام.

ترجع الزيادة، التي جاءت رغم مكاسب أكثر تواضعا للفترة ذاتها في العقود الآجلة لبرنت، إلى ارتفاع أسعار البيع الرسمية للعديد من المنتجين في المنظمة مثل السعودية والكويت والإمارات والعراق والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر، حسبما ذكره مصدران في أوبك. وفقا لـ "رويترز".

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما أظهرت البيانات تراجعا في البطالة الأمريكية وانخفاضا حادا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود كبحت المكاسب.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الأربعاء.

وقد انطلقت اتفاقيات "أوبك +" الجديدة في أيار/ مايو المنصرم، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز/ يوليو. ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة، من الدول الأعضاء في "أوبك" المشاركة في الصفقة، تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة، وذلك استنادا لمستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية - فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا. (إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل).