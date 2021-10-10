بعد انضمام هندي إليهم... 11 شخصا في العالم يمتلكون ثروة تتجاوز 100 مليار دولار

انضم الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا، إلى أثرياء الولايات المتحدة أمثال جيف بيزوس وإيلون ماسك، في نادي الثروة الفائقة والتي تتجاوز 100 مليار دولار.

دخل رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس إندستريز" في الهند إلى المجموعة الخاصة المكونة من 11 رجلا، بعدما قفز ثمن سهم مجموعته إلى مستوى قياسي، يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وتبلغ ثروة أمباني الآن 101 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، بعدما زادت بمقدار 23.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري. ويأتي ترتيب الأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار كالتالي:

إيلون ماسك 222 مليار دولار جيف بيزوس 191 مليار دولار برنارد أرنو 156 مليار دولار بيل غيتس 128 مليار دولار لاري بيغ 125 مليار دولار مارك زوكربيرغ 123 مليار دولار سيرغي برين 120 مليار دولار لاري إليسون 108 مليار دولار ستيف بالمر 106 مليار دولار وارن بافيت 103 مليار دولار موكيش أمباني 101 مليار دولار

جميع أعضاء القائمة من الأمريكيين باستثناء أرنو، وهو فرنسي، إلى جانب أمباني الهندي، كما أن جميعهم تقريبا جمعوا ثرواتهم من أعمال التكنولوجيا، باستثناء أرنو الذي يعمل في مجال السلع الاستهلاكية والموضة، وبافيت الذي تتنوع استثماراتهم في مجالات عدة.

أما أمباني، فقد ورث أعمال والده الراحل في عام 2005 لتكرير النفط والبتروكيماويات، وسعى منذ ذلك الحين، الهندي البالغ من العمر 64 عاما، إلى تحويل مجموعة الطاقة إلى عملاق لتجارة التجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة به، والتي بدأت خدماتها في عام 2016، هي الآن مقدم الخدمة المهيمن في السوق الهندي.

جمعت مشاريعه في مجال البيع بالتجزئة والتكنولوجيا نحو 27 مليار دولار العام الماضي، حيث باع حصصا لمستثمرين عالميين بينهم "فيسبوك" و"غوغل".

طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك