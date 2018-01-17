دولة في الشرق الأوسط بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم

وتساهم روسيا بنسبة 23 % من مبيعات السلاح العالمي بينما تصل نسبة أمريكا إلى 33 %.
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6.2 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية، ثم فرنسا التي تصدر 6 % من منتجات السلاح حول العالم.
وتصل نسبة مبيعات السلاح الألماني إلى 5.6 في المئة، بينما تصل مبيعات السلاح البريطاني إلى 4.6 في المئة.
ووفقا للموقع فإن الأربع دول الأخرى تصدر أسلحة للعالم بنسب تتراوح بين 2 إلى 3 في المئة من مبيعات السلاح في العالم.
وتعد إسرائيل إحدى الدول المصدرة للسلاح في العالم إذ تصدر أسلحة بنسبة 2.3 % من صادرات السلاح العالمية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)