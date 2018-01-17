دولة في الشرق الأوسط بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم

تقود 10 دول سوق تصدير السلاح في العالم، إحداها في الشرق الأوسط

© Sputnik. Ildus Giljazutdinov السلاح الروسي يجعل التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لا تساوي شيئا

ذكر موقع "ستاتستا" الأمريكي أن نسبة أعلى دولة مصدرة للسلاح في العالم تصل إلى 33% من نسبة الأسلحة المصدرة خلال الفترة بين عامي 2012 و2016، بينما تساهم أقلها بنسبة 2.3 في المئة من مبيعات السلاح في العالم.

وتساهم روسيا بنسبة 23 % من مبيعات السلاح العالمي بينما تصل نسبة أمريكا إلى 33 %.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6.2 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية، ثم فرنسا التي تصدر 6 % من منتجات السلاح حول العالم.

وتصل نسبة مبيعات السلاح الألماني إلى 5.6 في المئة، بينما تصل مبيعات السلاح البريطاني إلى 4.6 في المئة.

ووفقا للموقع فإن الأربع دول الأخرى تصدر أسلحة للعالم بنسب تتراوح بين 2 إلى 3 في المئة من مبيعات السلاح في العالم.

وتعد إسرائيل إحدى الدول المصدرة للسلاح في العالم إذ تصدر أسلحة بنسبة 2.3 % من صادرات السلاح العالمية.