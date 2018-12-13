تسجيل
11:44 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    طائرة تو - 160

    شاهد... فيديو مذهل لرحلات القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى البحر الكاريبي

    © AP Photo / ITAR-TASS/ Presidential Press Service/ Alexei Panov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20

    نشر موقع "زفيزدا" فيديو مذهلا من قمرة قيادة قاذفة الصواريخ "تو - 160"، خلال التدريبات العسكرية الروسية الفنزويلية المشتركة.

    وقام طيارو حاملة القاذفات "تو — 160" خلال الزيارة الدولية لوفد روسيا بهدف إقامة التدريبات العسكرية الروسية الفنزويلية المشتركة، بتنفيذ رحلات فوق البحر الكاريبي.

    ويظهر على مقطع الفيديو طاقم حاملة الصواريخ، ولوحة القيادة للطائرة، ومظهر البحر الكاريبي من داخل قمرة القيادة.

    وقال قائد الطيران الطويل المدى، جنرال سيرغي كابيلاش، بدأت الرحلة وفقا للخطة، الساعة الخامسة صباحا، وقد استعدينا لها في وطننا في مطاراتنا.

    وامتدت الرحلة عشر ساعات قطعت خلالها مسافة أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر وتم تنفيذ جميع المهام بالكامل.

    ووفقاً لرئيس طاقم السفينة "تو — 160"، بافل بورداكوف، فإن التحليق فوق مياه البحر الكاريبي تم تنفيذه وفق التقيد الصارم بقواعد الاستخدام الدولي للمجال الجوي.

    وقال بورداكوف، إنه لم يكن هناك اعتراض خلال الرحلة، وقد رافقتنا المقاتلات الفنزويلية "سو — 30" و"إف — 16"، لأداء حراسة دورية.

    وكانت روسيا قد أرسلت قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" إلى فنزويلا، في وقت سابق، إضافة إلى "آن — 124" و"إيل — 62".

    وقد قطعت الطائرات عشرات آلاف الكيلومترات. وتمت الرحلة وفق القانون الدولي.

    وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب، في وقت سابق، عن أمله في أن تستمر الرحلات الجوية للقوات الروسية إلى المطارات الفنزويلية ورحلات السفن إلى موانئ هذه الدول الأمريكية الجنوبية.

    ووفقا لأقواله، فإن مثل هذه الرحلات تكسب العسكريين خبرة في الطيران البعيد المدى والحفاظ على المعدات في حالة قتالية جيدة.

    القاذفة الاستراتيجية تو - 160
    © Sputnik .
    القاذفة الاستراتيجية تو - 160

    انظر أيضا:

    بومبيو يعلق على إرسال "تو-160" الروسية إلى فنزويلا
    مقاتلات نرويجية ترافق حاملات الصواريخ "تو-160" الروسية
    القاذفة الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق 3 بحار
    الكلمات الدلالية:
    قمرة القيادة, القانون الدولي, طائرة تو-160, سو-30, إف-16, تدريبات عسكرية, وكالة سبوتنيك, فنزويلا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشهد يطل على جبل فوجي في اليابان
    أجمل المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة في العالم
    انقلعي من وجهي! ولا تشوفيني وجهك!
    دعوى "إباحية" ضد ترامب تنقلب على الممثلة نفسها!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك