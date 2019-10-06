كيف تحمي إيران سماءها من سلاح الجو الأمريكي بمساعدة روسيا والصين

يواجه المسؤولون العسكريون الإيرانيون اليوم مهمة شاقة،وهي الاستعداد للدفاع ضد الهجمات الجوية التي تشنها القوات الجوية الأمريكية، ومن المحتمل أن تساعد موسكو وبكين طهران في هذه المسألة الصعبة.

ذكرت مجلة "ناتشونال إنترست" الأمريكية أن "من غير المرجح أن تتمكن القوة الجوية الإيرانية، التي كانت تسعى للحصول على قطع غيار لطائراتها المقاتلة التي صنعت في الولايات المتحدة في السبعينيات من مواجهة الطيران الأمريكي الحديث بشكل فعال".

يلاحظ كاتب المقال، سيباستيان روبلين، أن إيران اعتمدت في السنوات الأخيرة على مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، والتي تعمل مع قوات الدفاع الجوي وقوات الحرس الثوري الإسلامي. اليوم، تستخدم طهران العديد من أنظمة الدفاع الجوي التي تم استيرادها من الولايات المتحدة وأوروبا قبل نصف قرن، ولكن ليس لديها إمكانية الوصول إلى قطع غيار وصواريخ جديدة، لذلك اضطرت إيران لشراء كمية متواضعة من أنظمة الدفاع الجوي من الصين وروسيا.

كتب روبلين أن المهندسين الإيرانيين، من أجل سد الفجوة الكمية والحديثة، أعدوا تصميم النظم القديمة بعناية وأنتجوا نسخهم المحلية الحديثة. يشير المقال أيضًا إلى أن جمهورية إيران الإسلامية لديها أنظمة دفاع جوي يمكنها تتبع التهديدات المحتملة على مسافات طويلة وعلى ارتفاعات كبيرة. على سبيل المثال طهران مسلحة ب"إس-300بي إم أو"، والتي قبل ظهور إس-400 كانت تحمي روسيا.

في عام 2015، زودتها موسكو بأربع بطاريات من طراز إس-300بي إم أو بعد انضمام إيران إلى الاتفاق النووي، تنتشر هذه المجمعات حاليًا في طهران وأصفهان وبوشهر. يلاحظ الكاتب أن الجيش الإيراني مزود أيضًا بأنظمة صواريخ بعيدة المدى من طراز إس-200 على الرغم من عمرها، فإنها تحمي المجال الجوي الإيراني بشكل جيد، خاصة بعد التحديث.

© AFP 2019 / ALI SHAYEGAN / FARS NEWS إس-200

تمتلك طهران أيضًا صواريخ جو - جو متوسطة المدى في ترسانتها، والتي يمكنها القضاء على التهديدات المحتملة على مسافة عشرات الأميال. هذه الذخيرة فعالة أيضا ضد الطائرات ذات القدرة العالية على المناورة.

تحمي إيران نظام الصواريخRIM-66 SM-1MR ، والذي تم تثبيته مسبقًا على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية منذ أواخر الستينيات. مداه 22 ميلا. وتمتلك طهران أيضًا نظامًا أمريكيًا متوسط ​​المدى للصواريخ المضادة للطائراتMIM-23 Hawk ، والذي يبلغ أقصى مدى طيران له حوالي 25 ميلًا، وصواريخه تسير بسرعة 2.4 ماخ.

يلاحظ سيباستيان روبلين أن المهندسين الإيرانيين يقومون باستمرار بتطوير وتحديث الأنظمة المستنسخة التي تم الحصول عليها من أنظمة الدفاع الجوي في الخارج. كما يلفت انتباه القراء إلى أن إيران مسلحة ب"إس-75" السوفيتي، الذي يمكن لصواريخه ضرب هدف على مسافة 28 ميلًا والتحليق 3.5 أسرع من سرعة الصوت. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن النسخ الصينية من HQ-2J ، التي حصلت عليها طهران من بكين.

يمتلك الجيش الإيراني مجمعات 2كي12 "كوب"، والتي تحمي إيران على ارتفاعات متوسطة. من المعروف أن طهران استوردت في التسعينات 50 مجمع من 2كي12إي أيضًا تمكنت إيران من امتلاك نظام الصواريخ "بوك-إم2" المضاد للطائرات، والذي يمكنه القيام بعمليات قتالية في المدى القصير والمتوسط ​​ضد أهداف على بعد 2 إلى 30 ميلًا وعلى ارتفاعات عالية.

© AP Photo / Mikhail Metzel منظومة الدفاع الصاروخية المضادة "بوك-إم2"

يقول المنشور الأمريكي أن أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى تحمي القوات والقواعد المهمة من المروحيات والطائرات المسيرة والطائرات الهجومية وصواريخ كروز.

لهذه الأغراض، يستخدم الجيش الإيراني مجمعات QW-1 المستوردة من الصين، والتي هي نسخة من طراز 9كي38 "إيغلا"، باستخدام الصواريخ الموجهة حراريًا. يلاحظ روبلين أن طهران استطاعت تطوير نسخها الخاصة من QW-1 الصينية. ويذكر القراء أنه في عام 2007، حصلت إيران على ما يقرب من ثلاثين منظومة صاروخية من طراز تور-إم1 ذاتية الدفع من روسيا، وهي قادرة على تدمير أهداف العدو على مسافة تتراوح بين 1 و 8 أميال.

يقول المنشور: "تمتلك إيران أيضًا عددًا كبيرًا من المدفعية المضادة للطائرات، من مدافع الحرب الباردة 23 ملم و 100 ملم من طرازكي سي-19( المدافع السوفيتية من عيار 100 ملم) - إلى المدفعيات الآلية المحلية.

وهكذا، فإن إيران تمتلك اليوم مزيجًا من أنظمة الدفاع الجوي القديمة والحديثة وكذلك المستنسخة محليا. يلاحظ الكاتب أن أنظمة الدفاع الجوي، في مجملها، توفر لطهران درجة معينة من الردع، لأنها تزيد من التعقيد والتكاليف والوقت اللازم لشن غارات جوية على إيران، وخاصة من جانب الأعداء الإقليميين.