إعادة تسليح الجيش الروسي... ما الأسلحة التي حصل عليها في عام 2019

في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ برنامجين حكوميين للأسلحة في وقت واحد في روسيا؛ الأول مصمم للفترة 2011-2020، والثاني بدأ العام الماضي وسيستمر حتى عام 2027.

يشمل كلا البرنامجين شراء الأسلحة والمعدات لجميع أنواع القوات المسلحة. في نهاية عام 2019، حصل الجيش الروسي على عدد كبير من المعدات المختلفة، ما يزيد من حصة المعدات الحديثة ويؤثر على الكفاءة القتالية.

النسبة المئوية

في بداية العام، ذكرت وزارة الدفاع أنه بحلول بداية عام 2020، فإن إجمالي حصة الأسلحة الجديدة في الجيش سيصل إلى 67 ٪. في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 68 ٪. في الأسابيع المقبلة، ستقوم وزارة الدفاع الروسية بإجراء تقييم عام وذكر الأرقام الدقيقة.

حتى أوائل أكتوبر، حصلت القوات على أكثر من 2300 وحدة من المعدات المحدثة والجديدة. هذا يمثل حوالي نصف الخطط الإجمالية للبناء والتحديث. في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، ستعلن وزارة الدفاع عن بيانات جديدة حول سير العمل هذا العام. من المتوقع أن يتم تنفيذ خطط الاتجاهات الرئيسية بنسبة 100٪.

الأسلحة الجديدة في قوات الصواريخ الاستراتيجية

أخبر قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، منذ عدة أيام عن إعادة تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية. هذا العام، تم شراء حوالي 100 نموذج أساسي من معدات وأسلحة قوات الصواريخ. بسبب السرية، لم يعط بيانات أكثر دقة. من المعورف أنه تم إعادة تسليح ثلاثة أفواج بالكامل بمجمع "يارس". بدأ تسليح فوج أخر بمنظومات "أفانغارد" الواعدة.

وفقًا لنتائج 2019، سيتم زيادة حصة الأسلحة الجديدة في قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى 76٪. في هذا الصدد، فإن قوات الصواريخ هي واحدة من قادة القوات المسلحة. من المتوقع أن يتم استبدال كامل الأسلحة القديمة المنتجة في الحقبة السوفيتية في عام 2024.

وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ "أفانغارد"

إعادة تسليح القوات البرية

تتعلق الأخبار الرئيسية حول إعادة تسليح الجيش هذا العام بقوات الصواريخ والمدفعية. في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حصل لواء الصواريخ 448 من المنطقة الجنوبية العسكرية على أنظمة "إسكندر-إم" لتحل محل منظومة "توتشكا-أو"، وقد تم إخراج الأخيرة من الخدمة.

هذا استمر تزويد قوات الصواريخ والمدفعية بالمركبات المدرعة الجديدة والحديثة. وشملت الخطط الأكثر إثارة للاهتمام تسليم دفعة عسكرية تجريبية من أو بي تي تي-14. كان يخطط لإرسال 16 مركبة إلى القوات قبل نهاية العام. ولم يتم الإعلان بعد عما إذا قد سلمت أم لا.

تم إطلاق إنتاج دبابات تي-90إم. وقد تم تسليم المركبات الأولى من هذا النوع إلى القوات. هناك عقود لتسليم العشرات من تي-90إم من الإنتاج الجديد ولتحديث مئات الوحدات المقاتلة من تي-90أ. ومن المقرر إنتاج هذه المعدات لعدة سنوات مقدما.

يتم الانتهاء من تنفيذ عقود تحديث أو بي تي تي-80بي من مشروع تي-80بي في إم. وحصلت كتيبة دبابات من لواء البندقية رقم 200 في الأسطول الشمالي في منتصف نوفمبر على 26 دبابة محسنة. و هذه الدبابات ، جنبا إلى جنب مع المركبات التي سبق تسليمها، مكنت من زيادة الفعالية القتالية للقوات الساحلية.

© Photo / UKBTM دبابة "تي-90إم"

الجديد في الأسطول

بحلول نهاية العام، سيتم تجديد أسطول الغواصات بوحدة قتالية واحدة. في بداية شهر ديسمبر، تم الانتهاء من اختبارات "كنياز فلاديمير" من مشروع 955أ. الأن يتم إصلاح العيوب المحددة في مصنع "سيفماش". وبعد ذلك سيتم تسليم الغواصة إلى الأسطول. سيتم توقيع شهادة القبول في الأيام الأخيرة من السنة.

تلقى أسطول الغواصات غير النووية هذا العام غواصة أخرى تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.3. تم تسليم الغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" في نهاية نوفمبر. أصبحت الأولى في السلسلة لأسطول المحيط الهادئ. حتى عام 2022، من المخطط بناء وإرسال خمسة غواصات من نفس النوع أخرى للخدمة.

© Sputnik . Alexey Danichev تسليم غواصة "بيتروبالوفسك-كامتشاتكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، من مشروع 636.6 "فارشافيانكا"، إلى القوات البحرية الروسية، 25 نوفمبر 2019

في يناير/ كانون الثاني، حصلت البحرية على كاسحة الألغام الثانية من مشروع 12700 "إيفان أنتونوف". في يونيو/حزيران، تم تسليم أول سفينة دورية من الإنتاج الضخم، من مشروع 22160 "دميتري روغاتشيف". في أكتوبر، تلقى الأسطول سفينة صاروخية صغيرة من مشروع 22800 "سوفيتسك". لقد دخلت الهيكل القتالي للأسطول وبدأت الخدمة.

وفقًا للتقاليد البحرية القديمة، سيتم تسليم العديد من السفن "تحت شجرة عيد الميلاد" في الأيام الأخيرة من العام. ومن المتوقع تسليم الفرقاطة من مشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" وسفينة "غريمياشي" (المشروع 20385) وسفينة صواريخ صغيرة أخرى من طراز 21631 "بويان-إم" وكاسحة ألغام ثالثة من المشروع 12700.

يتم بناء السفن المساعدة للقوات البحرية. تم بناء وتشغيل العديد من سفن الإنقاذ، وعدد من السفن والسفن الهيدروغرافية، وما إلى ذلك.

بشكل عام، كان يخطط لتشغيل هذا العام حوالي 25 وحدة جديدة. بعد ذلك، يجب أن تصل نسبة الأسلحة الجديدة إلى 64٪.

© Sputnik . Alexei Danichev سفينة غريمياشي

تحديث القوات الجوية الفضائية

الأخبار الرئيسية بشأن تحديث القوات هي إطلاق الإنتاج الضخم لمقاتلات الجيل الخامس سو-57. تم توقيع العقد في يونيو، وخلال أسابيع قليلة أصبح معروفًا عن بدء البناء. وفقًا للبيانات المعروفة، سيتم تسليم أول طائرة من الإنتاج الضخم للقوات الجوية هذا العام. في العام المقبل، يخطط لتسليم العديد منها.

يستمر تسليم المعدات من الأجيال السابقة. على وجه الخصوص، حصلت القوات على قاذفات سو- 34 الجديدة. خلال العام، وصلت عدة دفعات من هذه الطائرات إلى قاعدة شاغول، والتي سمحت بإكمال تشكيل السرب الثاني. يملك الفوج الجوي المختلط في القاعدة الآن القاذفات الحديثة فقط في الخدمة.

© Sputnik . Ilya Pitalev مقاتلة "سو-57"

يجري إعادة تجهيز ليس فقط الطيران في الخطوط الأمامية. هذا العام، كان يخطط لتزويد القوات بخمس طائرات نقل عسكرية جديدة إيل-76إم دي-90أ. تم نقل معدات جديدة إلى فوج طيران النقل العسكري 235، في مدينة أوليانوفسك.

بشكل عام، حصلت القوات الجوية في هذا العام على حوالي 100 طائرة من مختلف الفئات. و نتيجة لذلك، ستتجاوز نسبة التكنولوجيا الحديثة 80٪ ، مما يجعل القوات الجوية الفضائية الرائدة بين القوات.

قوات الصواريخ للدفاع الجوي، والتي هي جزء من القوات الجوية، أيضا حصلت على منتجات جديدة من أنواع مختلفة. يتم الانتهاء من تشكيل شبكة رادار "فورونيج". ستبدأ هذه الشبكة المناوبة القتالية في المستقبل القريب. أيضًا هذا العام، تم تشغيل أول رادار ما وراء الأفق "كونتينر". ونتيجة لذلك، تم تشكيل حقل رادار حول حدود البلاد، قادر على مراقبة مجموعة واسعة من الأهداف.

© Sputnik . Igor Zarembo رادار "فورونيج"

شملت خطط تحديث نظام الدفاع الجوي لهذا العام تسليم فوجين جديدتين من نظام الدفاع الجوي إس-400 أيضا، تم تسليم مجموعة من الأنظمة المدفعية الصاروخية "بانتسير-إس1".

عشية عام 2020

في المستقبل القريب، ستقوم وزارة الدفاع بتلخيص ونشر نتائج السنة، مع مراعاة أحداث الأسابيع والأشهر الأخيرة وستعطي الأرقام والبيانات الدقيقة.