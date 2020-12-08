إحداها في دولة عربية… 25 شركة تبيع أسلحة بـ361 مليار دولار خلال عام

كشفت تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن أضخم 25 شركة سلاح في العالم من حيث حجم مبيعات الأسلحة لعام 2019، مشيرا إلى أن إحدى شركات الأسلحة بالشرق الأوسط دخلت القائمة للمرة الأولى في تاريخها.

الشركات الأمريكية

ولفت التقرير إلى أن مبيعات أكبر 25 شركة سلاح في العالم لعام 2019 ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بعام 2018، مشيرة إلى أن إجمالي مبيعات الأسلحة لتلك الشركات مجتمعة بلغ 361 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

ولا تزال شركات الأسلحة الأمريكية تهيمن على السوق العالمي للأسلحة بـ 5 شركات في المراتب الأولى جميعها تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها وهي: (لوكهيد مارتين - بوينغ - نورثروب غرومان - رايثيون - جنرال ديناميكس).

وبلغت قيمة مبيعات الشركات الأمريكية الخمس من الأسلحة في العام الماضي 166 مليار دولار أمريكي.

ولفت التقرير إلى وجود 12 شركة أسلحة أمريكية ضمن قائمة أكبر 25 شركة أسلحة في العالم لعام 2019، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن 61 في المئة من مبيعات الأسلحة العالمية في ذلك العام.

الشركات الصينية

توجد 4 شركات صينية ضمن قائمة أكبر 25 شركة سلاح في عام 2019، منها 3 شركات بين الـ 10 الكبار وهي:

- شركة "أفيك" التي تحتل المرتبة السادسة عالميا.

- شركة "سيتك" التي تحتل المرتبة الثامنة عالميا.

- شركة "نورينكو" تحتل المرتبة التاسعة عالميا.

-يضاف إلى ذلك شركة "سي إس جي سي" التي تحتل المرتبة 24 عالميا.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عائدات الشركات الصينية الأربع زاد بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بعام 2018.

الشركات الروسية

جاءت شركتا "ألماز أنتي" و" يونايتد شيب بيلنغ" الروسيتان ضمن قائمة أكبر 25 شركة سلاح مبيعا عام 2019.

شركات تدخل القائمة لأول مرة

- شركة "داسو رافال" الفرنسية استطاعت دخول القائمة لعام 2019 بعدما ارتفعت مبيعاتها لعام 2019 بنسبة 105 في المئة مقارنة بعام 2018.

- شركة "إيدج" الإماراتية دخلت القائمة عام 2019 بعدما تم تأسيسها نتيجة دمج 25 شركة سلاح صغيرة واستطاعت أن تأتي في المرتبة رقم 22 ضمن قائمة أكبر 25 شركة سلاح في العالم لعام 2019.

مناطق الانتشار

توجد أكبر 15 شركة في القائمة لعام 2019 في 49 دولة ويشمل ذلك مقرات ومراكز أبحاث ومقرات تابعة لتلك الشركات.

وتوجد أكبر تلك الشركات في المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا.