طيار حربي يخطئ تقدير المسافات أثناء الهبوط... فيديو

تحتاج قيادة الطائرات إلى مهارة عالية ودقة في أداء تعلميات الطيران الخاصة بكل طائرة لأن أقل الأخطاء يمكن أن يتسبب في حدوث كارثة.

وخاصة قيادة المقاتلات الحربية فإنها تتطلب احترافية منقطعة النظير لأنها تحلق بسرعات خارقة في الجو ويمكنها الإقلاع على مدارج قصيرة عند الضرورة.

Fighter Jet lands too early ✈️ pic.twitter.com/XcIyD0AIry — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 16, 2020

وتعد عملية الهبوط من الأمور التي تتطلب احترافية كبيرة من الطيار لأن سوء تقدير المسافات أو لحظة ملامسة الأرض يمكن أن يتسبب في اصطدام الطائرة بالأرض وتحطمها.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هبوط طائرة حربية بطريقة غير دقيقة جعلت إطاراتها الخلفية تلامس الأرض قبل بداية مدرج الهبوط مما اضطر الطيار للإقلاع مرة أخرى بطائرته.