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    33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020

    © AP Photo / David Vincent, File
    رصد عسكري
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    تهدف المناورات والتدريبات العسكرية إلى رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة، برا وبحرا وجوا.

    وأجرت القوات المسلحة المصرية العديد من المناورات العسكرية داخل مصر وخارجها خلال السنوات الـ 6 الماضية، بحسب تقرير أوردته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أنه "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة القوات المسلحة كقائد عام، ثم توليه رئاسة الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، شهدت العلاقات العسكرية لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، تطورات هائلة".

    ولفت التقرير إلى أن مصر نفذت على مدار السنوات الماضية أضخم مناورات في تاريخها شملت أكبر مناورات مشتركة مع الدول العربية والصديقة إضافة إلى المناورات والتدريبات المختلفة لتشكيلات ووحدات تجريها بين الحين والآخر لرفع الكفاءة القتالية"، مشيرا إلى أنها جميعا تحمل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن مصر القومي.

    2020… الجيش المصري يجري 20 تدريبا عسكريا مع الدول الصديقة

    نفذ الجيش المصري 20 مناورة وتدريب عسكري في الداخل أو خارج حدود الدولة، وشمل ذلك تدريبات "جوية – بحرية – دفاع جوي - برية"، بحسب التقرير الذي أوضح أن تلك التدريبات شهدت استخدام أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بصورة أظهرت قوة مصر العسكرية.

    ولفت التقرير إلى أن بعض تلك التدريبات جرت في توقيتات متزامنة مع دول كثيرة، شملت مدارس عسكرية متنوعة (الشرقية والغربية) بصورة تؤكد قدرة الجيش المصري على تنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.

    وأورد التقرير عدد الدول التي شاركت في تدريبات عسكرية مع الجيش المصري، وتشمل "البحرين – السعودية - السودان - فرنسا – اليونان - إسبانيا - قبرص".

    وأوضح أن أبرز تلك التدريبات كان "سيف العرب - ميدوزا - جسر الصداقة - نسور النيل - مرجان - تي 1".

    وأوضح التقرير أن الجيش المصري أرسل وحدات بحرية إلى روسيا لتنفيذ التدريب العسكري "جسر الصداقة" لأول مرة، بينما تم تنفيذ تدريب عسكري لأول مرة مع السودان، مشيرا إلى أن تدريب "نسور النيل" شاركت فيها القوات الجوية المصرية وقوات النخبة من الصاعقة.

    الجيش المصري يجري 13 مناورة وتدريبا عسكريا داخليا

    أجرت القوات المسلحة المصرية 13 مناورة وتدريبا عسكريا داخليا خلال 2020، رغم جائحة كورونا ونفذت وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في تدريبات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بحسب التقرير، وكان أبرز تلك التدريبات، بحسب التقرير.

    تدريبات المنطقة المركزية العسكرية

    - المناورة "ردع - 2020"

    - المشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "إصرار - 9"

    - مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "فتح – 41"

    تدريبات الجيش الثاني الميداني

    - مشروع تكتيكي "بجنود" بالذخيرة الحية 

    - مشروع مراكز القيادة الخارجي "بشير 21"

    - المشروع التكتيكى "بجنود" 

    تدريبات الجيش الثالث الميداني

    - المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16"

    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
    حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة

    - مشروع مراكز القيادة الخارجي "إعصار 60" 

    تدريبات المنطقة الجنوبية العسكرية

    - المشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "نصر 18"

    تدريبات المنطقة الغربية العسكرية

    - المناورة "حسم 2020"

    - المشروع التكتيكي بجنود "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية

    تدريبات المنطقة الشمالية العسكرية

    - المشروع التكتيكي "بجنود"

    حاملة طائرات ثانية لتحل محل ميسترال
    © Sputnik
    حاملة طائرات ثانية لتحل محل "ميسترال"

    - مشروع مراكز القيادة الخارجي "طارق 40"

    المناورة قادر 2020

    شملت الأنشطة التدريبية للمناورة "قادر 2020" عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب التقرير، الذي أوضح أنها جرت بمشاركة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات.

    وشهدت المناورة تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي، كما استعرضت لأول مرة عددا من الأسلحة الروسية الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخرا.

    وشملت الأسلحة الروسية التي تم استعراضها خلال التدريبات: "الطائرة المقاتلة (ميغ - 29 أم 2) – مروحية (كاموف - 52) - مروحية (مي - 24) متعددة المهام".

    مقاتلات روسية ومروحيات تستخدمها مصر
    © Sputnik . AMER ABDELHAMED
    مقاتلات روسية ومروحيات تستخدمها مصر

    افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

    افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قاعدة برنيس، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وتعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو.

    3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري

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    الكلمات الدلالية:
    مروحية كا 52, طائرت ميغ 29, أسلحة روسية, روسيا, مصر, مناورات عسكرية مشتركة, مناورات عسكرية, الجيش المصري
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