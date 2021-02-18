السعودية تتفوق على جيوش إيران وتركيا ومصر وإسرائيل بمخزون ضخم من "سلاح مهم"

تعتمد الجيوش الحديثة في قوتها على العديد من الأسلحة، التي تضمن لها التفوق في ساحات المعارك والقيام بعمليات الاستطلاع والتأمين والاشتباك في ميادين القتال.

ووفقا لموقع "غلوبال فاير بور"، العالمي المختص في تصنيف القدرات العسكرية للجيوش، يعد سلاح المدرعات أحد أقوى الجوانب لدى الجيش السعودي الذي يمتلك أعداداً ضخمة منها، والتي تجعل تصنيفها يأتي ضمن أقوى 5 جيوش في العالم والأول في المنطقة في هذا الجانب.

وتمتلك القوات البرية السعودية آلاف المدرعات والدبابات التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد المدرعة، حيث يحتل الجيش السعودي المرتبة الأولى إقليمياً بأكثر من 12500 مدرعة.

وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بأكثر من 11630 مدرعة متنوعة، تحل بعدها مصر المرتبة الثالثة بأكثر من 11 ألف مدرعة، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الرابعة بأكثر من 8750 مدرعة متنوعة، تليها إيران في المرتبة الخامسة بامتلاكها 8500 مدرعة قتالية.

أما المغرب فقد احتلت المرتبة السادسة من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة بامتلاك جيشها 8 آلاف مدرعة قتالية متفوقة بذلك على إسرائيل التي تحتل المرتبة السابعة بامتلاكها 7500 مدرعة قتالية، تلتها الجزائر في المرتبة الثامنة بعدد مدرعات بلغ 7 آلاف عربة من هذا النوع.

بينما حلت سوريا في المرتبة التاسعة بما يزيد على 5475 مدرعة قتالية متنوعة، تلتها ليبيا التي حلت في المرتبة العاشرة بنحو 4550 مدرعة متنوعة.