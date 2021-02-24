"سكاي كيه نايت"... معلومات عن أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات... فيديو وصور

© Sputnik . MEKHAEL VOCKRECENKEE عائلة جديدة من الطائرات المسيرة الإماراتية تظهر في "آيدكس 2021"... فيديو "ديفينس نيوز" إن منظومة "سكاي كيه نايت" يمكنها التصدي للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة "الدرونز" والطائرات الثابتة الأجنحة في مدى يزيد عن 10 كيلومترات.

وتعد شركة "هالكن" جزء من قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع "إيدج غروب"، التي تصنف بين أفضل 25 موردا عسكريا في العالم، بحسب الموقع الرسمي للشركة الإماراتية.

وتمكنت "هالكن" الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجهة بدقة، من تصميم وإنتاج منظومة الدفاع الجوي "skyknight" أو "سكاي كيه نايت" خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021"K الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.

فخورون بالمشاركة في آيدكس 2021 والذي يبرز قدراتنا السيادية الموحدة، باعتبارنا محور التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪. اكتشفوا #المستقبل_اليوم pic.twitter.com/ZY8DFeOAIE — EDGE (@_edgegroup) February 24, 2021

وتعد المنظومة الصاروخية الإماراتية "سكاي كيه نايت" منظومة دفاع جوي قصيرة المدى يمكنها التكامل مع منظمة الدفاع الجوي "skynex" أو "سكاي نيكس"، التي تطورها شركة "رينميتال" الألمانية "Rheinmetall AG".

وعملت الشركتان الإماراتية "هالكن" والألمانية "راينميتال" على تقديم حل مشترك للحصول على منظومة دفاع جوي متكاملة تمثل في تطوير منظومة الصواريخ "سكاي كيه نايت" الإماراتية لتعمل مع منظومة الدفاع الجوي الألمانية "سكاي نيكس".

وتتميز "سكاي كيه نايت" بقدرتها على التصدي للتهديدات الجوية في مدى قصير، وبقدرتها على توفير إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو.

ولفت موقع "إيدج غروب" الإماراتي إلى قول فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة "إيدج" إن "صواريخ "سكاي كيه نايت" تمثل أول صواريخ للدفاع الجوي يتم إنتاجها في الإمارات"، مضيفا: "لكنها لن تكون الأخيرة".

From lasers to missiles, IDEX exhibitors are determined to counter drones https://t.co/4Bd7tgBB6s pic.twitter.com/c0YXiEgj4N — Defense News (@defense_news) February 23, 2021

وتابع: "هذه الصواريخ هي أحد الإنجازات العظيمة الكثيرة المعلن عنها ضمن سعي البلاد إلى إنشاء قدرات دفاعية سيادية بهدف التصدي للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها كيانات كثيرة في السوق بالشكل المناسب".

وقال البناي: "تم عقد شراكة مع شركة "راينميتال"، الشركة الألمانية الرائدة في الصناعات الدفاعية، لصنع منظومة مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون بالاعتماد على الصاروخ الذي نقوم بإنتاجه محليا "سكاي كيه نايت".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيدج" الإماراتية: "هذا التعاون رسالة واضحة بأن إيدج ترغب في إبرام الشراكات مع العديد من الكيانات من أجل طرح حلول متقدمة مشتركة".

يتميز صاروخ "سكاي كيه نايت" بقدرته على تتبع العديد من الأهداف الجوية في مختلف الاتجاهات في وقت واحد.

ويمكن أن توفر هذه الصواريخ الحماية للمواقع الاستراتيجية الثابتة والتشكيلات البرية المتحركة، ويمكن استخدام المنظومة القابلة للنقل في البر والبحر على السواء.

ولفت موقع "إيدج غروب" إلى قول أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي في شركة "راينميتال" إن التعاون مع شركة "هالكن" الإماراتية المنتجة لصواريخ "سكاي كيه نايت" يسهم في طرح فرص جديدة للأسلحة التي تم إنتاجها"، مشيرا إلى أن هناك جهود لإقناع بعض البلدان بتحديث منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى باستخدام منظومات "سكاي نكس" بصورة تقود لانتشار صواريخ "سكاي كيه نايت" الإماراتية المتكاملة معها على نطاق واسع".

وانطلقت، الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

ويهدف هذا الحدث العسكري لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" سطرا مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاما، مشيرة إلى ما حققه المعرضان جعلهما أكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية إقليميا ودوليا.