تسجيل
11:20 GMT24 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صواريخ دفاع جوي تنتجها شركة فالكون الإماراتية في آيديكس 2021

    "سكاي كيه نايت"... معلومات عن أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات... فيديو وصور

    © Sputnik . MEKHAEL VOSKRECENKEE
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048198922_0:306:3096:2048_1200x675_80_0_0_2dabdaa09f0117341303e152b56c2109.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202102241048198842-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    كشفت شركة "هالكن" الإماراتية عن منظومة صواريخ "سكاي كيه نايت"، خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، لتصبح أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات محليا.

    معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 في الإمارات
    © Sputnik . MEKHAEL VOCKRECENKEE
    عائلة جديدة من الطائرات المسيرة الإماراتية تظهر في "آيدكس 2021"... فيديو
    وتقول مجلة "ديفينس نيوز" إن منظومة "سكاي كيه نايت" يمكنها التصدي للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة "الدرونز" والطائرات الثابتة الأجنحة في مدى يزيد عن 10 كيلومترات.

    وتعد شركة "هالكن" جزء من قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع "إيدج غروب"، التي تصنف بين أفضل 25 موردا عسكريا في العالم، بحسب الموقع الرسمي للشركة الإماراتية.

    وتمكنت "هالكن" الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجهة بدقة، من تصميم وإنتاج منظومة الدفاع الجوي "skyknight" أو "سكاي كيه نايت" خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021"K الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.

    وتعد المنظومة الصاروخية الإماراتية "سكاي كيه نايت" منظومة دفاع جوي قصيرة المدى يمكنها التكامل مع منظمة الدفاع الجوي "skynex" أو "سكاي نيكس"، التي تطورها شركة "رينميتال" الألمانية "Rheinmetall AG".

    وعملت الشركتان الإماراتية "هالكن" والألمانية "راينميتال" على تقديم حل مشترك للحصول على منظومة دفاع جوي متكاملة تمثل في تطوير منظومة الصواريخ "سكاي كيه نايت" الإماراتية لتعمل مع منظومة الدفاع الجوي الألمانية "سكاي نيكس".

    وتتميز "سكاي كيه نايت" بقدرتها على التصدي للتهديدات الجوية في مدى قصير، وبقدرتها على توفير إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو.

    ولفت موقع "إيدج غروب" الإماراتي إلى قول فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة "إيدج" إن "صواريخ "سكاي كيه نايت" تمثل أول صواريخ للدفاع الجوي يتم إنتاجها في الإمارات"، مضيفا: "لكنها لن تكون الأخيرة".

    وتابع: "هذه الصواريخ هي أحد الإنجازات العظيمة الكثيرة المعلن عنها ضمن سعي البلاد إلى إنشاء قدرات دفاعية سيادية بهدف التصدي للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها كيانات كثيرة في السوق بالشكل المناسب".

    وقال البناي: "تم عقد شراكة مع شركة "راينميتال"، الشركة الألمانية الرائدة في الصناعات الدفاعية، لصنع منظومة مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون بالاعتماد على الصاروخ الذي نقوم بإنتاجه محليا "سكاي كيه نايت".

    وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيدج" الإماراتية: "هذا التعاون رسالة واضحة بأن إيدج ترغب في إبرام الشراكات مع العديد من الكيانات من أجل طرح حلول متقدمة مشتركة".

    يتميز صاروخ "سكاي كيه نايت" بقدرته على تتبع العديد من الأهداف الجوية في مختلف الاتجاهات في وقت واحد.

    ويمكن أن توفر هذه الصواريخ الحماية للمواقع الاستراتيجية الثابتة والتشكيلات البرية المتحركة، ويمكن استخدام المنظومة القابلة للنقل في البر والبحر على السواء.

    ولفت موقع "إيدج غروب" إلى قول أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي في شركة "راينميتال" إن التعاون مع شركة "هالكن" الإماراتية المنتجة لصواريخ "سكاي كيه نايت" يسهم في طرح فرص جديدة للأسلحة التي تم إنتاجها"، مشيرا إلى أن هناك جهود لإقناع بعض البلدان بتحديث منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى باستخدام منظومات "سكاي نكس" بصورة تقود لانتشار صواريخ "سكاي كيه نايت" الإماراتية المتكاملة معها على نطاق واسع".

    وانطلقت، الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

    وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

    ويهدف هذا الحدث العسكري لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

    وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" سطرا مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاما، مشيرة إلى ما حققه المعرضان جعلهما أكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية إقليميا ودوليا.

    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    © Sputnik
    معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة

    انظر أيضا:

    محمد بن زايد يعلق على الصناعات الدفاعية الإماراتية في "آيدكس 2021"
    عائلة جديدة من الطائرات المسيرة الإماراتية تظهر في "آيدكس 2021"... فيديو
    صفقات عسكرية بـ 3.3 مليار دولار في "آيدكس 2021" خلال يومين
    معرض "آيدكس 2021" في أبو ظبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، بواسطة كاميرا روفر داون-لوك في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021
    "ناسا" تنشر الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس"
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك