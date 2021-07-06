معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "السيوف الثلاثة"

يجري الجيش الأوكراني مناورات برية خلال الشهر الجاري، تشارك فيها جيوش 4 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية ولتوانيا وبولندا، وتحمل اسم "السيوف الثلاثة 2021".

ومن المقرر أن يتم إجراء تلك المناورات في إحدى ساحات التدريب بمنطقة لفوف، غربي البلاد، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنها تقام خلال الفترة من 17 إلى 30 يوليو/ تموز الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في تلك المناورات أكثر من 1200 جندي ونحو 200 مركبة قتالية.

وتضم تلك المناورات قوات من الجيش الأمريكي، الذي يحتل المرتبة رقم 1 في العالم، والجيش البولندي، الذي يحتل المرتبة رقم 23 عالميا، والجيش الأوكراني، وترتيبه العالمي رقم 25، إضافة إلى الجيش اللتواني، الذي يحتل المرتبة رقم 85 عالميا، بحسب إحصائيات عن الجيوش الأربعة، نشرها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتمتلك الدول الأربع أكثر من 13 ألف و900 طائرة حربية من طرازات متنوعة، غالبيتها لدى الجيش الأمريكي.

© AP Photo طائرات حربية أمريكية

وتمتلك القوات البرية للدول الأربع أكثر من 9 آلاف و300 دبابة.، وما يزيد عن 52 ألف مركبة مدرعة.

كما تمتلك أكثر من 2800 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 4 آلاف و800 مدفع ميداني، ونحو 1900 راجمة صواريخ.

© Sputnik . Stringer مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا

يذكر أن أكثر من 30 دولة تشارك في مناورات نسيم البحر العسكرية مع الجيش الأوكراني، التي تقام في البحر الأسود، خلال الفترة من 28 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل تدريبات على تنفيذ عمليات الإنزال البحري على شواطئ العدو ومهام الضفادع البشرية إضافة إلى بعض العمليات البرية.