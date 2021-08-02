مجلة تقيم قدرات "قاتلة أشباح" روسية تحطمت لأول مرة في تاريخها

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها الذي صدر نهاية الشهر الماضي، أن الطائرة "سو 35" سقطت في إقليم خاباروفسك، بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

ووفقًا للبيانات الأولية، تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج، ولا يوجد خطر على صحته، وقالت الخدمة الصحفية: "قفز الطيار وعثرت عليه مجموعة البحث على الفور ونقلته إلى المطار. ولا يوجد تهديد على صحة الطيار".

تعد المقاتلة الروسية "سو 35"، واحدة من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، فقد تم تصميمها لتدمير كل الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى كونها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول، ويطلق عليها لقب "قاتلة الأشباح"، للمزيد عن تفاصيل ميزات المقاتلة اقرأ المقال التالي (21 ميزة لـ"قاتلة الأشباح" الروسية... "سو 35" لا يمكن اعتراضها).

مجلة: "سو 30" أفضل مقاتلة تفوق جوي في العالم

ونشرت مجلة "ميلتاري واتش" العسكرية المتخصصة بالعتاد والسلاح تقريرا مفصلا تطرقت من خلاله إلى بعض الحقائق عن المقاتلة التي تحطمت لأول مرة في تاريخها، بحسب المصدر.

© Sputnik . Mihail Kutusov سوخوي سوبر جيت 100

طرحت "سو 35" أو "سوخوي 35" في عام 2014، وتعتبر بحسب المصدر "أفضل مقاتلة تفوق جوي في العالم".

واعتبرت المجلة أنه من بين مزايا هذه المقاتلة هو اعتمادها على هيكل مطور ومحسّن للمقاتلة "سو 27" الأكثر انتشارا والتي أثبتت أنها أقوى وأكثر مقاتلة تفوق جوي في عهد الاتحاد السوفيتي.

محرك فريد وهيكل متقاطع

ونوه المقال أن المقاتلة "سو 35" تستفيد من شكلها المحسن المتقاطع الذي يجنبها ترددات الرادات والحروب الإلكترونية بالإضافة إلى محرك مطور وقوي قادر على حمل ترسانة من الأسلحة.

واعتبر المقال أن المقاتلة "سو 35" تحتل المرتبة الأولى بين الطيارين الروس من حيث القدرات القتالية خلال المناورات الجوية، وعلى الرغم من منافسة "ميغ 31" لها على هذا اللقب، بالإضافة إلى الطائرات الأكثر قوة والأثقل و الأكثر تطورا من الجيل الخامس مثل "سو 57"، إلا أن محركات "AL-41" زادت من إمكانيات "سو 30 أم أس2" ذات المقعدين بشكل كبير، فهي ليست فقط أكثر قوة بل جهزت بموجه تحكم للدفع النفاث فائق الدقة وموثوق جدا.

© Sputnik اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

وتطرق المقال إلى المعارك التي خاضتها المقاتلة الروسية، حيث جذبت قدراتها المتميزة خلال مهماتها القتالية الناجحة في سوريا اهتمام العملاء.

واشترت الصين مقاتلات "سو 35" وتعتبر مصر والهند وماليزيا من بين المشترين المحتملين لهذه الطائرة.

لكن المقال اعتبر أن الإنتاج المتزايد لمقاتلة "سو 57" ذات القدرات المتفوقة جدا والفريدة ربما قد يقلل من آفاق تصدير "سو 30" حيث ينظر إلى مقاتلات الجيل الخامس على أنها استثمار جيد في مجال القدرات الجوية عالية الكفاءة والقدرة.