بالأرقام... ما هي الأسلحة الأمريكية التي استولت عليها طالبان؟

ذكرت تقارير إخبارية أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، استولت على أسلحة أمريكية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، تشمل طائرات حربية وبنادق هجومية ومدرعات مضادة للألغام.

وقالت صحيفة "ذا هيل" إن حركة طالبان استولت على الأسلحة الأمريكية عقب انهيار القوات الأفغانية، التي تم تدريبها على استخدام تلك الأسلحة.

وذكر تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية أن نحو 83 مليار دولار تم إنفاقها على الجيش الأفغاني ، خلال عقدين، وصلت في النهاية إلى قبضة طالبان.

وبحسب التقرير الخاص بالأسلحة الأمريكية، لصحيفة "ذا هيل"، فإن الأسلحة التي استولت عليها طالبان تشمل مروحيات عسكرية طراز "بلاك هوك" وطائرات هجومية خفيفة طراز "سوبر توكانو"، برازيلية الصنع، إضافة إلى المركبات العسكرية والأسلحة الخفيفة.

ما هي الأسلحة التي ظهرت لدى طالبان؟

تقول الصحيفة إن الصور المتداولة لمقاتلي حركة طالبان، إثر استيلائهم على الحكم في أفغانستان، تظهر امتلاكهم لبنادق هجومية أمريكية طراز "إم 4" و"إم 16".

كما يظهر مقاتلو طالبان وهم يستخدمون مركبات مدرعة أمريكية طراز "هامفي" ومركبات مضادة للألغام.

هل يمكن لطالبان استخدام كل الأسلحة التي استولت عليها؟

من الناحية العملية، لا يمكن استخدام الطائرات المتطورة دون تدريب، لكن من ناحية المكاسب المعنوية، فإن ذلك يعد انتصارا معنويا كبيرا لطالبان، وخسارة لأمريكا التي بددت عشرات المليارات من الدولارات على أسلحة وصلت في النهاية إلى طالبان.

ما هي الأسلحة الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى أفغانستان؟

تم إرسال أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان بأعداد ضخمة، لكن ذلك تم على مراحل.

المرحلة الأولى كانت خلال الفترة من 2003 حتى 2016، وخلال تلك الفترة تم نقل أسلحة إلى أفغانستان تضم:

75 ألف و898 مركبة.

599 ألف و690 قطعة سلاح متنوعة.

162 ألف 643 قطعة من الأجهزة الخاصة بالاتصالات العسكرية.

208 طائرة حربية.

16 ألف و191 قطعة من الأجهزة الخاصة بالاستطلاع والاستخبارات والاتصالات.

المرحلة الثانية كانت من 2017 حتى 2019، وكانت أبرز الأسلحة التي وصلت أفغانستان:

7 آلاف و35 مدفع رشاش.

4 آلاف و702 مدرعة طراز هامفي.

20 ألف و40 قنبلة يدوية.

2520 قنبلة و1394 قاذف قنابل.

والمرحلة الثالثة كانت بحلول الـ30 من يونيو/ تموز، وحصلت فيها القوات الأفغانية على 211 طائرة إمداد أمريكية.

لكن عدد يقدر بـ 46 طائرة منها، استخدمتها قوات الأمن الأفغانية في الهروب من البلاد إلى أوزبكستان المجاورة، إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد.

ما هو حجم الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها طالبان؟

رغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لحجم الأسلحة التي وصلت قبضة طالبان فعليا، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقرت بأنها "كمية كبيرة".

متى سقطت كابول؟

في الـ15 من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على الحكم في أفغانستان، وجاء ذلك بعد فرار الرئيس أشرف غني، وسحب القوات الأمريكية من البلاد بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن فيه أنه اتخذ قرارا لإنهاء حرب كان يجب أن تنتهي منذو وقت طويل.