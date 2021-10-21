معلومات عن القوات البرية المصرية والروسية تزامنا مع انطلاق تدريب "حماة الصداقة 5"

انطلق تدريب "حماة الصداقة 5"، الذي يقام في مصر وتشارك فيه عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية وقوات المظلات المصرية، ويستمر حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويهدف تدريب "حماة الصداقة 5" إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والمصري، ويعد جزءا من خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية مع الدول الأخرى، بحسب ما ذكره المتحدث العسكري المصري، في بيان على "فيسبوك"، أمس الأربعاء.

ما هي قدرات القوات البرية الروسية؟

تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم، يصل إجمالي عدد جنوده نحو 3.5 مليون جندي بينهم 2 مليون جندي قوات احتياطية، بحسب تقرير عن أقوى جيوس العالم لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتمتلك القوات البرية للجيش الروسي أضخم قوة دبابات في العالم تضم 13 ألف دبابة من طرازات متنوعة، بينما يصل عدد المركبات المدرعة إلى 27 ألف و100 مدرعة.

وتمتلك القوات البرية الروسية 6 آلاف و540 مدفعا ذاتي الحركة وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا في هذا النوع من الأسلحة، وهي نفس المرتبة التي تمتلكها قوة مدفعية الميدان الروسية المكونة من 4 آلاف و465 مدفعا ميدانيا.

وتصنف قوة راجمات الصواريخ الروسية في المرتبة رقم 1 عالميا بـ 3 آلاف و860 راجمة صواريخ.

© Sputnik . Vitaliy Timikiv مناورات "حماة الصداقة" المشتركة بين روسيا ومصر

وتمثل قوة الدبابات أكثر من 23 في المئة من حجم القوات البرية الروسية، بينما تتجاوز نسبة المدرعات 49 في المئة من إجمالي حجم القوات البرية في الجيش الروسي.

ما هي قدرات القوات البرية المصرية؟

يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 13 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويتجاوز إجمالي عدد جنوده إلى 1.3 مليون جندي بينهم 480 ألف جندي قوات احتياطية.

وتمتلك القوات البرية المصرية 3 آلاف و735 دبابة تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح، بينما تأتي في المرتبة رقم 8 عالميا في سلاح المدرعات بـ 11 ألف مدرعة.

وتصنف قوة المدفعية الذاتية الحركة التي يملكها الجيش المصري في المرتبة رقم 5 عالميا بألف و165 مدفعا ذاتي الحركة، وهو ذات التصنيف الخاص بسلاح المدفعية الميدانية الذي يمتلك ألفين و200 مدفع ميداني.

© Sputnik . Andrey Chapligin جندي على سيارة خلال تدريبات مكافحة الإرهاب الثنائية "حماة الصداقة 2016"

وتتكون قوة راجمات الصواريخ المصرية من ألف و235 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح.

ما هي الطائرات التي يمكن استخدامها في نقل الجنود وعمليات الإنزال الجوي؟

تعتمد عمليات إنزال الجنود خلف خطوط العدو لقطع خطوط إمداده أو لتنفيذ عمليات نوعية، من أبرز مهام قوات المظلات، ويتم ذلك عن طريق عمليات الإنزال الجوي، التي يمكن تنفيذها بواسطة أنواع مختلفة من الطائرات.

كما يمكن للطائرات أن تدعم مهام القوات البرية عندما يتطلب الأمر نقلها بصورة سريعة لخوض معارك بعيدا عن مواقع تمركزها.

روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم بـ 4 آلاف و144 طائرة حربية.

وتمتلك القوات الجوية الروسية أنواعا مختلفة من الطائرات التي يمكن الاعتماد عليها في دعم مهام القوات البرية ومنها 429 طائرة نقل عسكري و130 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى ألف و540 مروحية.

أما القوات الجوية المصرية فتمتلك 59 طائرة نقل عسكري و11 طائرة مهام خاصة و304 مروحية عسكرية.

طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر

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