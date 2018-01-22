أول 5 أفلام في تاريخ السينما السعودية

يرجع تاريخ السينما في العودية إلى أكثر من ستة عقود، حيث يرجع تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court لن يسمح بها ولي العهد...10 أفلام ممنوعة في السينما السعودية

أوردت صحيفة " عكاظ " السعودية، 5 أفلام قالت إنها أول أفلام في تاريخ السينما السعودية ، أبرزها فيلم "الذباب"، الذي كان أول عمل وثائقي توعوي للسعوديين

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأحد 21 يناير / كانون الثاني، غلى أنه في عام 1966 تم تصوير فيلم "تأنيب الضمير"، الذي كان بمثابة البداية الحقيقية للإنتاج السينمائي، في السعودية.

وكان هذا الفيلم أول فيلم سينمائي سعودي يصور بكاميرا تصوير سينمائي.

وفي عام 1975، قدم السعودي عبدالله المحيسن أول مخرج سينمائي فيلم "تطوير مدينة الرياض"، الذي شارك في مهرجان الأفلام التسجيلية بالقاهرة، كما عرض في مؤتمر دولي بمدينة "فانكوفر" بكندا.

ولفت الصحيفة إلى أن هذا الفيلم حصل على شهادة تقدير من الأمم المتحدة.

أما الفيلم الرابع فكانت قصته عن الحرب الأهلية في لبنان، وحصل على جائزة "نفرتيتي الفضية" لأحسن فيلم قصير، في مهرجان القاهرة السينمائي، ونال شهادة تقدير من مهرجان الخليج الأول للإنتاج التلفزيوني.

وفي عام 1980 تم إنتاج فيلم "موعد مع المجهول"، الذي كان أطول فيلم روائي سعودي، مدته ساعتان، وتدور قصته حول ضابط شرطة يكتشف أن مهمته ليست مجرد سوى خطة لمعرفة مدى استحقاقه للترقية.



