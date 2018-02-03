تسربيات مسلسل "لعبة العروش"... حريق قلعة "وينترفيل"

نشرت تقارير صحفية بريطانية عديدة تسريبات صادمة من قلب مسلسل "لعبة العروش" الشهير، والذي يجري حاليا تجهيز الموسم الثامن والأخير له.

© AP Photo/ HELEN SLOAN خبر صادم لكل منتظري مسلسل "لعبة العروش"

ونشرت شبكة " أيه بي سي نيوز " الأمريكية تقريرا يفيد أن حريق نشب المجسمات المخصصة لقلعة " وينترفيل " الشهيرة في المسلسل.

وأوضحت أن الحريق نشب في مقاطعة "أنتريم" في أيرلندا الشمالية، حيث تم تجهيز ذلك المجسم للقلعة، التي تعد موطن عائلة "ستارك" الشهيرة، ونجومها جون سنو، وآريا ستارك وسانزا ستارك.

ومن المتوقع أن يفسد أو يعطل هذا الحادث جزء من ملحمة الموسم الثامن والأخير.

WINTERFELL ON FIRE!!!

GAME OF THRONES SEASON 8 LEAK PHOTO ⚠⚠⚠ pic.twitter.com/KUTzj4DGLj — Errol Kim ͛ (@errolkiim) February 2, 2018

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ونقلت الشبكة الأمريكية تصريحات عن المتحدث باسم شبكة "إتش بي آو" المنتجة للمسلسل الشهير، قال فيها: "لن نعلق على الصقة أو اللقطات المرئية أو الفيديو".

وصمت الشبكة المنتجة للمسلسل، جعل بعض التكهنات تشير إلى أن مشاهد الحريق يمكن أن تكون جزء من إنتاج وتصوير المسلسل الشهير، وأنه في النهاية سيتم حريق قلعة "وينترفيل" الشهيرة.

وبدأ إنتاج وتصوير الموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش" في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومن المتوقع أن يعرض في 2019.