تسربيات مسلسل "لعبة العروش"... حريق قلعة "وينترفيل"

وأوضحت أن الحريق نشب في مقاطعة "أنتريم" في أيرلندا الشمالية، حيث تم تجهيز ذلك المجسم للقلعة، التي تعد موطن عائلة "ستارك" الشهيرة، ونجومها جون سنو، وآريا ستارك وسانزا ستارك.
ومن المتوقع أن يفسد أو يعطل هذا الحادث جزء من ملحمة الموسم الثامن والأخير.
WINTERFELL ON FIRE!!!— Errol Kim ͛ (@errolkiim) February 2, 2018
GAME OF THRONES SEASON 8 LEAK PHOTO ⚠⚠⚠ pic.twitter.com/KUTzj4DGLj
ونقلت الشبكة الأمريكية تصريحات عن المتحدث باسم شبكة "إتش بي آو" المنتجة للمسلسل الشهير، قال فيها: "لن نعلق على الصقة أو اللقطات المرئية أو الفيديو".
وصمت الشبكة المنتجة للمسلسل، جعل بعض التكهنات تشير إلى أن مشاهد الحريق يمكن أن تكون جزء من إنتاج وتصوير المسلسل الشهير، وأنه في النهاية سيتم حريق قلعة "وينترفيل" الشهيرة.
وبدأ إنتاج وتصوير الموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش" في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومن المتوقع أن يعرض في 2019.
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