شاهد ما فعله مصارعون سعوديون بإيرانيين على حلبة "أعظم رويال رامبل"

وتكاتف المصارعون السعوديون الهواة الأربعة، مع بعضهم بعضا، ليتمكنوا من تدمير "الأخوان دايفاري"، في ملعب الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.
وانطلق أول مهرجان "رويال رامبل" في السعودية، اليوم الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري، بالسلام الوطني السعودي.
مصارع يرفع علم ايران وسط الحلبه!!— قبل قليل (@QablQalel) April 27, 2018
—
#WWEGRR pic.twitter.com/IZ1IfOLoUe
ويشارك في الحدث الاستثنائي، 20 نجما من نجوم المصارعة الحرة، التابعين لشركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، من أبرزهم جون سينا، وتريبل إتش، وبروك ليسنر، وأندرتيكر، وسيث رولينز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)