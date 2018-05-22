ربما لا تعرفه... صورة جديدة لـ"جيت لي" تكشف معاناته من هذا المرض

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار، إن النجم الصيني العالمي، الذي يبلغ عمره 55 عاما، بدأ ضعيفا، وأن ملامحه متغير لدرجة أنه ربما يكون من الصعب التعرف عليه.
لفتت الصحيفة إلى تصريحات سابقة أدلى بها النجم العالمي عام 2013، أوضح فيها أن الأطباء خيروه بين عدم مواصلة التمثل في أفلام الأكشن، أو قضاء بقية حياته على كرسي متحرك.
يذكر أن جيت لي مرشح للمشاركة في النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Mulan"، الذي سيعرض عام 2020 بمشاركة نخبة من نجوم السينما الصينية.
So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D— simón (@StxNaty) May 19, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)