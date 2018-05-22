ربما لا تعرفه... صورة جديدة لـ"جيت لي" تكشف معاناته من هذا المرض

ظهر النجم العالمي جيت لي، في صور جديدة نشرها أحد معجبيه، على "تويتر"، أثارت قلق جمهوره، بعدما ظهر بطل الأكشن، ضعيفا وتبدو عليه ملامح المرض، الذي جعله يبدو أكبر من عمره بسنوات.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء 22 مايو / أيار، إن النجم الصيني العالمي، الذي يبلغ عمره 55 عاما، بدأ ضعيفا، وأن ملامحه متغير لدرجة أنه ربما يكون من الصعب التعرف عليه.

وذكرت الصحيفة أن جيت لي، يعاني من زيادة نشاط الغدة الدرقية، إضافة إلى مشاكل في العمود الفقري.

لفتت الصحيفة إلى تصريحات سابقة أدلى بها النجم العالمي عام 2013، أوضح فيها أن الأطباء خيروه بين عدم مواصلة التمثل في أفلام الأكشن، أو قضاء بقية حياته على كرسي متحرك.

يذكر أن جيت لي مرشح للمشاركة في النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Mulan"، الذي سيعرض عام 2020 بمشاركة نخبة من نجوم السينما الصينية.