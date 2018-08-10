بعد إليسا وميريام فارس... عاصي الحلاني يعلن عن تعافيه من مرض خطير (فيديو)

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أنه تعرض منذ حوالي عامين لحالة صحية صعبة خلال تصوير الموسم الأسبق من "ذا فويس"، ولكنه تغلب عليها بدعم محبيه من أسرته ومتابعيه.

وأكد النجم اللبناني في تصريحات لبرنامج "إم بي سي تريندج" أنه "لولا دعم عائلته وجمهوره ومحبيه ما استطاع أن يتخطى هذه الأزمة والمرحلة الصعبة".

ونفى عاصي الحلاني علمه السابق بمرض مواطنته الفنانة إليسا، موضحا أنها "كانت تخفي طوال فترة تصوير برنامج ذا فويس إصابتها بسرطان الثدي، ولم تشعر زملاءها أبدا أن لديها أي مشكلة وكانت تتعامل بروح رائعة".

لكنه أشار إلى أنه "علم من صديقة مشتركة بينه وبين إليسا أنها تمر بفترة نفسية صعبة دون التعرف على أسبابها وتفاصيلها، لذا كان يحرص على مداعبتها والتحدث معها خلال تصوير ذا فويس حتى يشعرها بالسعادة".



وكان الفنان عاصي الحلاني قال خلال استضافته ببرنامج "مجموعة إنسان" في رمضان الماضي، إنه خلال عام 2016 خضع لعملية دقيقة وقام بتركيب عظام في قدميه، مشيرا إلى أنه كان يحضر تصوير الموسم الثاني من "ذا فويس" على كرسي متحرك.

ولفت إلى أنه في إحدى المرات خلال تصوير "ذا فويس" تحمس ووقف لتحية فريقه فقام الطبيب بمهاتفته في الفاصل وطالبه بالجلوس، مضيفا أن الفنان "دائما مطالب بإدخال السرور والفرح على جمهوره حتى لو يمر بأزمات صعبة".

وكانت إليسا قد أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال أحدث أغنياتها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي تظهر فيه إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير/ شباط، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

You are the reason I am strong and healthy… You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) ٧ أغسطس ٢٠١٨

ولكن طمأنت إليسا جمهورها في ختام الأغنية وأعلنت شفاءها من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأعلنت عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، معبرة عن شكرها لمن يحبونها، في إشارة إلى قصة اسم الألبوم الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

كما كشفت إدارة المطربة اللبنانية، ميريام فارس، أيضا عن معاناتها من مرض خطير، وبحسب برنامج "ترندنغ"، فإنه تواصل مع إدارة أعمال ميريام فارس للاطمئنان على صحتها، من خلال شقيقتها ومديرة أعمالها، رولا فارس، التي "لم تنفِ إصابتها بمرض خطير"، من دون الافصاح عن نوع المرض المصابة به، وأضافت أن "فارس تعبانة كتير وتتلقى العلاج".