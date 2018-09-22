مسير السلام من أجل سوريا يجوب شوارع دمشق

أقيم، مساء أمس الجمعة في دمشق، "مسير السلام من أجل سوريا" للدراجات الهوائية بمشاركة 200 متسابق من مختلف الأعمار، نظمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع شركة سيريتل للاتصالات بمناسبة الاحتفال بيوم السلام العالمي.

وانطلق المسير من أمام الجامع الأموي ليجوب شوارع سوق مدحت باشا وباب شرقي وابن عساكر إلى باب مصلى والمجتهد وخالد بن الوليد ففكتوريا وصولا إلى ساحة الأمويين بمسافة 8 كم، بالتزامن مع ماراثون السلام لينتهي باحتفالية فنية في ساحة الأمويين، وفقا لوكالة "سانا".

واعتبر عضو الاتحاد السوري للدراجات، خالد كوكش، أن المسير رسالة تثبت للعالم أجمع أن سوريا بألف خير وهي أرض السلام إلى جانب إيصال رسالة للداخل بهدف دعم ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع والعمل على انتشارها.

وأكدت سالي الشماع، بطلة ومدربة في سباق الدراجات، أن المشاركة بالمسير ترمز إلى السلام الذي نعيشه بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي سيعم جميع الأراضي السورية لتعود كما كانت قبل الحرب الإرهابية عليها.

وقالت غادة الصالح، منسقة برامج باللجنة الأولمبية السورية، أن المسير دليل على أن الشعب السوري من أكثر الشعوب المحبة للرياضة والحياة. بينما لفت الطالب حسام الدين فادي إلى أن المسير هو رسالة بأن الحرب في نهايتها وسورية السلام ستعود أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة.

ويصادف البارحة اليوم العالمي للسلام في الـ 21 من سبتمبر/ أيلول من كل عام حيث أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.