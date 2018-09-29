بالصور... فنانة مصرية ترتدي فستانا من أكياس البلاستيك

ظهرت الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن، بإطلالة غريبة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا مصنعا من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها.

ونشرت الفنانة سارة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها، "سعيدة لأنها ترتدي 30 كيسا بلاستيكيا معادا تدويرها، وأنها تشارك في مشروع للحفاظ على البيئة".

وعقدت الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 20 إلى 28، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلما، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

وكان أبرز الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة نجمي هوليود سيلفستر ستالون وأوين ويلسون.

أما أبرز الحضور من نجمات الفن في العالم العربي، الممثلات منى زكي، وياسمين صبري، وهند صبري، إيمان العاصي، وسلاف معمار، ويسرا، وبشرى، وآروى جودة.

كما شارك في حفل الختام، النجوم، إياد نصار، وباسل الخياط، وعمرو عبد الجليل، وهاني عادل، وأحمد مالك، والمطرب أبو.

وفاز فيلم "يوم الدين" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم روائي عربي، كما فاز الفيلم بجائزة سينما من أجل الإنسانية، أما جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الروائي الطويل فذهبت إلى A Land Imagined.

© Sputnik . Abduallah Hamid ما بين المثير والرصين... أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في ختام مهرجان الجونة (صور)

وفاز فيلم Ray & Liz بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الروائي الطويل، وفاز الفنان محمد درف بجائزة أفضل ممثل، والممثلة جوانا كولنج بجائزة أفضل ممثلة.

وحصل فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وفاز بالجائزة الذهبية للفيلم القصير فيلم Our Song To War، أما أفضل فيلم وثائقي عربي ففاز بها فيلم "الآباء والأبناء".