صور تثير تساؤل... هل تنبأت تارة فارس بمقتلها

وتظهرت تارة فارس في آخر صورة نشرتها في 13 سبتمبر/أيلول الجاري على "إنستغرام"، أي قبل وفاتها بأيام، وهي تحمل على كتفيها جناحي ملاك، وعلى رأسها تاجا ضوئيا، وكأن روحها تصعد إلى بارئها.
كما أن تارة فارس شاركت صورة أخرى لها في 16 أغسطس/آب لخبيرة التجميل، رفيف الياسري، التي توفت في ظروف غامضة، وكتبت فارس تعليقا هو "إلى رحمة الله هم السابقون ونحن اللاحقون".
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، عارضة الأزياء، تارة فارس بطلق ناري.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم السبت، فيديو يظهر اللحظة التي تم فيها اغتيال تارة فارس.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي كلا من وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال 48 ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول معلومات واتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة".
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