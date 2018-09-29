صور تثير تساؤل... هل تنبأت تارة فارس بمقتلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حساب، عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، على "إنستغرام"، والتي أثارت سؤالا هو "هل تنبأت بمقتلها".

وتظهرت تارة فارس في آخر صورة نشرتها في 13 سبتمبر/أيلول الجاري على "إنستغرام"، أي قبل وفاتها بأيام، وهي تحمل على كتفيها جناحي ملاك، وعلى رأسها تاجا ضوئيا، وكأن روحها تصعد إلى بارئها.

كما أن تارة فارس شاركت صورة أخرى لها في 16 أغسطس/آب لخبيرة التجميل، رفيف الياسري، التي توفت في ظروف غامضة، وكتبت فارس تعليقا هو "إلى رحمة الله هم السابقون ونحن اللاحقون".