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16:18 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    هواتف آيفون إكس إس وإكس إس ماكس

    8 حيل سرية عن آيفون لم تسمع عنها من قبل

    © REUTERS / EDGAR SU
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    تعتبر هواتف "آيفون" أجهزة كومبيوتر مصغرة مناسبة للحمل في الجيب، ولكنها تملك العديد من المميزات التي قد لا تكون موجودة في أجهزة الكومبيوتر.

    وتمتلك أجهزة "آيفون" مجموعة من الحيل والأسرار لا يعرفها الكثير تتطلب معرفة مسبقة حتى تستطيع الاستمتاع بها.

    بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا
    © Sputnik . Evgenya Novozhenina
    "آيفون" الجديد... كابوس ينتظر الجميع
    ونشر موقع "يو إس إي توداي" مجموعة من هذه الأسرار والحيل على النحو الآتي…

    حفظ ما تبقة في البطارية
    ظبط إعداد داخل الهاتف لحفظ ما تبقى في البطارية إذا قمت بنسيان شاحنك، ولم يتبقى في البطارية سوي القليل، لحسن الحظ، يتيح لك وضع الطاقة المنخفض حفظ ماتبقى منها، انتقل إلى مركز التحكم في هاتفك وانقر علي رمز "low battery" لتشغيله أو إيقافه إن اردت.

    تخزين الصور

    تكمن مشكلة وجود ألبومات صورك على "iCloud" في أن الآخرين قد يستطيعون الوصول إلى صورك الخاصة، لذا إذا كانت لديك مجموعة من الصور في تطبيق صورك تريد إخفاءها من أعين المتطفلين، فيمكنك فعلا إخفاءها عن العرض.

    انتقل إلى تطبيق الصور في جهازك الخاص، واختر الصور التي لا تريد السماح للآخرين بالاطلاع عليها، وانقر على رمز "المشاركة أو "share، وهو يشبه مربع بسهم بداخله، ثم اختر "إخفاء".

    معرفة من يتصل بك من دون النظر إلى الهاتف

    إذا كنت تريد معرفة من يتصل بك دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفك، فإن هذه الخدعة المفيدة ستساعد في تسهيل الأمور.

    هواتف آيفون إكس إس وإكس إس ماكس
    © REUTERS / EDGAR SU
    القراصنة يتمكنون من سرقة الصور المحذوفة من هاتف "آيفون إكس"

    انتقل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وحدد الشخص الذي ترغب في تغيير نغمة الرنين أو خيار الإعلام له، واختر "تحرير أو edit"، من هناك، انتقل إلى "نغمة الرنين" وانقر على "افتراضي أو Default "، ثم اختر النغمة التي تريد تخصيصها للشخص المحدد، حتى تعرف من يتصل بك دون الحاجة إلى النظر إلى شاشتك.

    مسح المستندات الهامة مع تطبيق "Notes"

    انتقل إلى تطبيق Notes ثم قم افتحه، انقر فوق علامة PLUS الموجودة في أسفل الشاشة بالقرب من الوسط، واختر خيار "فحص المستندات" أو "Scan Documents يمكنك استخدام كاميرا الهاتف لالتقاط صورة لمستندك وإضافته إلى دفتر الملاحظات أو notebook.

    عدم الإزعاج عند القيادة

    إذا تلقيت الكثير من الرسائل أو المكالمات أثناء التنقل، ففكر في استخدام ميزة "عدم الإزعاج أثناء القيادة"، ما عليك سوى تشغيلها يدويا عبر مركز التحكم، وسيتم تبديل هاتفك تلقائيا إلى هذا الوضع عندما يستشعر أنك في سيارة تسير بسرعة معينة.

    سيتم كتم جميع المكالمات والنصوص والإشعارات والأصوات الأخرى، مع خيار إرسال رسالة إلى المتصلين الذين تقودهم.

    الرد علي الرسائل من دون فتح شاشة الجهاز

    يمكنك رؤية الرسائل  النصية قصيرة (SMS) فقط قم بسحب إصبعك علي الرسالة إلي يسار الشاشة فيظهر في اليمين كلمة (رد أو ANSWER)، وبالضغط عليها يفتح شريط صغير أعلي شاشة الآيفون وبمجرد كتابة شيء تجد في يمين الشريط كلمة "إرسال"، بعد انتهائك من الكتابة اضغط على "إرسال" ليتم الرد علي الرسالة.

    الرد تلقائيا على المكالمات

    بالفيديو ... ماذا يحدث لآيفون الجديد إذا تعرض للنار أو غيرها؟
    © Photo/ JerryRigEverything
    بالفيديو ... اختبارات مقاومة آيفون الجديد للنار والتلف

    في بعض الأحيان قد نكون مشغولين للغاية عن الرد على الهاتف يدويا، ولكننا لا نريد أن تفوتك المكالمات، هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يختارون سماعات الأذن أو "AirPods" لإجراء المكالمات وتلقيها.

    يمكنك ضبط جهازك للرد على المكالمات نيابة عنك، انتقل إلى إمكانية الوصول ثم اتصل بتوجيه الصوت للعثور على خيار "الرد التلقائي على المكالمات"، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية تلقائيا بعد فترة معينة من الوقت.

    مشاركة شيء موجود على شاشتك

    هل تريد مشاركة شيء رائع مع صديق على هاتفك، مثل اللعب من تطبيق أو شيء من هذا القبيل؟ يمكنك القيام بذلك بشكل أصلي على آيفون دون الحاجة إلى استخدام برنامج إضافي الآن، وذلك بفضل أحدث إصدار من "iOS".

    انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر على "Control Center"، ثم "Customize Controls"، ثم، انتقل إلى "مركز التحكم" وانقر فوق رمز سجل الشاشة، سوف يتحول إلى اللون الأحمر، ويمكنك الخروج من القائمة للقيام بكل ما تريد، يمكنك أيضا تسجيل الصوت إذا كنت ترغب في ذلك، لإيقاف الفيديو، يمكنك النقر على البانر الأزرق الموجود أعلى الشاشة أو الرمز الموجود في "مركز التحكم".

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