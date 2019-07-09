الكشف عن فائدة ميغان ماركل للعائلة الملكية

وقال روستن، إنه كان مهتما جدا إلى درجة الهوس بالعائلة الملكية منذ الطفولة وقد نشأ في مدينة بوردو الفرنسية، عندما سئل المصمم البالغ من العمر 33 عامًا عن رأيه في ميغان ماركل ، اعترف بأنه أحبها، وأن ظهور ماركل في العائلة المالكة خطوة لا تصدق، فقد زاد التنوع الذي لطالما ناضل لأجله، كما أضاف أنها جميلة، بحسب صحيفة "سان دي تايمز".

وأشاد المصمم بزوجة الأمير هاري لاتباعها قواعد الثياب الملكية، وقال، إنها تعلم كيف تبقى واثقة وجذابة.

أوليفر روستين هو مصمم أزياء فرنسي ترأس علامة "بالمين" التجارية منذ عام 2011، وتشمل قائمة عملائه مشاهير مثل المغنية ريهانا ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

يذكر أن رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور قالت، في أبريل/نيسان، إن ذوق ميغان ماركل في اللباس أفاد العائلة المالكة وحتى أثر على اختياراتها الخاصة، وأضافت: "إن الشيء الأكثر أهمية هو أنها جلبت الحداثة إلى العائلة المالكة وأصبحت مصدر إلهام".