بعد الحكم بحبسه... أحمد الفيشاوي ينشر صورا خاصة

ظهر الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى بعد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر، بسبب امتناعه عن دفع نفقات ابنته الوحيدة.

ونشر الفيشاوي، اليوم السبت، صورة له مع زوجته، من داخل طائرة، أثناء عودتهما من رحلة في الخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ووعد أحمد الفيشاوي، جمهوره بأنه سيضاعف من مجهوده الفني 10 أضعاف، من أجل الحفاظ على إرث والده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، والذي توفي في 25 يوليو/تموز، بعد صراع مع السرطان.

كما شارك أحمد الفيشاوي على حساباته الرسمية صورة له مع الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، التي التقاها صدفة على متن رحلة عودته للقاهرة.

وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، بحبس أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بحسب تقارير محلية.

وكان شعبان سعيد المحامى وكيلا عن هند الحناوي، أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها أحمد الفيشاوى، لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا"، والمقدرة قيمتها بـ234600 ألف جنيه (14155 دولار)، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التى تثبت قدرته على الدفع.

وقال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوي"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.