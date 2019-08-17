بعد الحكم بحبسه... أحمد الفيشاوي ينشر صورا خاصة

ونشر الفيشاوي، اليوم السبت، صورة له مع زوجته، من داخل طائرة، أثناء عودتهما من رحلة في الخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة.
ووعد أحمد الفيشاوي، جمهوره بأنه سيضاعف من مجهوده الفني 10 أضعاف، من أجل الحفاظ على إرث والده الراحل، الفنان فاروق الفيشاوي، والذي توفي في 25 يوليو/تموز، بعد صراع مع السرطان.
كما شارك أحمد الفيشاوي على حساباته الرسمية صورة له مع الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، التي التقاها صدفة على متن رحلة عودته للقاهرة.
وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، بحبس أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بحسب تقارير محلية.
وقال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوي"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه، سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.
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