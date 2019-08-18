بالفيديو... أحلام ترعى الغنم في السعودية

بعد نجاح حفل المطربة أحلام في أبها في المملكة العربية السعودية، قررت الاستمتاع بوقتها.

وخرجت أحلام للتنزه في طبيعة أبها ونشرت فيديو لها وهي تطعم الغنم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام".

View this post on Instagram 😍😍😍 من #ابها الجميلة ،،، A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Aug 18, 2019 at 4:22am PDT

يذكر أن أحلام هي الفنانة الخليجية الأولى التي غنت على مسرح الراحل طلال مداح، الجمعة الماضية.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الإماراتية خلال إحيائها حفلا غنائيا على مسرح طلال مداح في مدينة أبها السعودية.

وفاجأت أحلام جمهورها السعودي بأدائها رقصة مع الفرقة التراثية الجنوبية وسط هتافات الجمهور السعودي، ضمن حفلات "موسم السودة".

ورافق الفنانة الإماراتية في حفلها فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وكرم مدير "موسم السودة" المهندس حسام المدني الفنانة الإماراتية أحلام بعد أحيائها حفلها الغنائي.

كما وجهت أحلام شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد نهاية ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.

وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.

واندرج وقتها هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.