شيرين رضا تعلق على السخرية الموجهة لأغنية "يوم تلات" (فيديو)

كشفت الفنانة شيرين رضا عن رأيها في أغنية "يوم تلات" أحدث أغنيات الفنان عمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير".

وفي تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي"، أعربت شيرين رضا عن سعادتها بالأغنية، أما عن السخرية التي تعرضت لها الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت دينا الشربيني.

وقالت شيرين رضا "الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميك اللي بيتعمل على الأغنية شربات".

وفي سياق أخر، أعلنت شيرين رضا موقفها من المشاركة في الجزء الثالث من فيلم " الفيل الأزرق "، قائلة "في الحقيقة لا أعرف شيئا عن فيلم "الفيل الأزرق 3" وفي حال تنفيذه لا أرغب في المشاركة به، وأتمنى أن تنتهي "ديجا" بحادث سيارة أو أن يلتهمها "نائل".

وردا على سؤال عن سبب رفضها المشاركة في الفيلم، أجابت بأنها "تعذبت كثيرا خلال التصوير بسبب شخصية "ديجا" ورغم أنها ظهرت لدقائق قليلة فقط خلال الأحداث ولكن التحضير للشخصية كان صعب".

وأضافت أن "رسم التاتو أستغرق أكثر من 13 ساعة، وبعدها رسمت تاتو أخر استغرق 6 ساعات أخرى، فضلا عن تصوير الملصق الدعائي للفيلم".